Sjuksköterska till närvårdsavdelningen
Region Gävleborg, Nytt VO Primärvård / Sjuksköterskejobb / Ljusdal Visa alla sjuksköterskejobb i Ljusdal
2026-06-03
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Närvården i Ljusdal består av 16 vårdplatser, vilka är fördelade på åtta SoL-platser (korttidsplatser) som beläggs av Ljusdals kommun, samt sex-åtta HSL-platser (hälso- och sjukvårdsplatser). Utöver dessa 16 platser har närvården även två palliativa trygghetsplatser och medicinsk dagsjukvård. Under jourtid omfattas närvårdens uppdrag även av hembesök för de tre hälsocentralerna i Ljusdals kommun.
Vi är ett positivt och glatt gäng med ett öppet och inkluderande klimat. Vi är en liten arbetsgrupp som kommer varandra nära och vi samarbetar med varandra oavsett yrkesprofession. Tillsammans strävar vi för våra patienter och våra kollegors bästa.
Nu söker vi två sjuksköterskor för främst nattjänstgöring till oss på närvårdsavdelningen. Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Närvården i Ljusdal är en slutenvårdsavdelning på primärvårdsnivå. Det innebär en stor variation i arbetet för dig som sjuksköterska på avdelningen, och du kommer att möta patientgrupper inom bland annat kirurgi, ortopedi, medicin och kardiologi. Arbetstiderna utgörs av dag-, kväll-, helg- samt nattjänstgöring.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• planera och följa upp omvårdnaden för HSL-platserna, trygghetsplatserna och SoL-platserna
• ge personcentrerad omvårdnad till patienter i palliativ vård samt stöd till närstående.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion
• möjlighet att ingå i en liten arbetsgrupp med ett välfungerande samarbete mellan professionerna
• ett självständigt och varierande arbete med utvecklingsmöjligheter
• möjlighet att driva och delta i utvecklings- och förbättringsarbeten på avdelningen.
Region Gävleborg tillämpar nattavtal.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, nyfiken och engagerad samt har ett intresse för ett varierande omvårdnadsperspektiv.
Du är flexibel, kommunikativ och samarbetsinriktad. Du tar initiativ, arbetar målfokuserat och självständigt, och ser möjligheter i det du gör. Du trivs i team, är ansvarstagande och kan anpassa dig efter olika situationer. Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att utvecklas, bidra till verksamhetens helhet och vara med och driva förbättringsarbete.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet som sjuksköterska
• inneha giltigt B-körkort.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, Nytt VO Primärvård Kontakt
Vårdförbundet
Sara Bennmarker sara.bennmarker@regiongavleborg.se Jobbnummer
9946269