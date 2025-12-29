Sjuksköterska till MS enhet
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Akademiskt specialistcentrum är en verksamhet inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde för patienter med multipel skleros, parkinson, diabetes, reumatiska sjukdomar och obesitas tillsammans med en studieenhet för forskningsstudier.
Inom verksamheten är forskning, utbildning, utveckling och innovation integrerat i den dagliga vårdverksamheten. I vårt uppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, hög patientmedverkan och samverkan med olika vårdgivare och patientföreningar.
På MS enhet på Centrum för neurologi jobbar vi, läkare, sjuksköterska, undersköterska,
hälsoprofessioner och administrativ personal i team. Vi träffar våra patienter fysiskt eller digitalt
beroende på patientens behov. Vi strävar efter en hög kvalitativ vård. Ett teamarbete med kompetenta kollegor och ett positivt klimat. Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom mottagningsverksamhet, vilket innebär bland annat:
Handhavande av infusioner och övervakning av patienter under behandling
Patientrådgivning och mottagningsarbete med patientbedömning och uppföljning, först när du känner dig redo för det.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från neurologisk specialistvård samt erfarenhet av att arbeta med kronisk sjukdom.Dina personliga egenskaper
Du kommer arbeta självständigt men också i team därför lägger vi stor vikt på personlig mognad och god samarbetsförmåga. Vi letar efter dig som är kvalitetsmedveten, tydlig i din kommunikation och känner dig säker i din yrkesroll.
Mer information och ansökan
Tjänsten är på timmar 4 arbetspass/vecka. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8042". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Centrum för neurologi Kontakt
Siham Ekman 08-12367161 Jobbnummer
9664373