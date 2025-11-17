Sjuksköterska till Motala kommun
Omfattning: ca 80%Start: OmgåendeLängd: 4 veckor från startdatum, med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 veckorArbetstid: Vardagar kl. 07:00-14:30 (enligt överenskommelse)Helgtjänstgöring: Var femte helg (lör & sön)
Vill du utvecklas i en flexibel och självständig roll där du får göra verklig skillnad för människor i deras vardag? Motala kommun söker nu en engagerad och trygg legitimerad sjuksköterska för ett stimulerande konsultuppdrag inom hemsjukvård och SÄBO. Här erbjuds du ett omväxlande arbete med stort professionellt ansvar, nära patientkontakter och möjlighet att bidra med din kompetens i ett team med hög kvalitet och starkt engagemang.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Avancerad hälso- och sjukvård i ordinärt boende och SÄBO
Medicinska bedömningar, behandlingsansvar och uppföljning
Allmän och specifik omvårdnad samt handhavande av medicinteknisk utrustning
Dokumentation i verksamhetssystem och upprättande/följning av vårdplaner
Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal
Rapportering och hantering av avvikelser samt arkivering
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst två års erfarenhet som sjuksköterska och har arbetat kliniskt de senaste två åren
Har B-körkort (manuell och automat)
Har erfarenhet av avancerad medicinteknisk utrustning
Behärskar svenska i tal och skrift och uttrycker dig tydligt i telefon
Meriterande systemkunskaper:
Viva & Cosmic
Cosmic Messenger
Digital signering (Sign-it)
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-11-19. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!
Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.se
Ted Nykvist, Konsultchef+46720797410ted.nykvist@vardsupport.se
