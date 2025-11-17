Sjuksköterska till Motala kommun

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Motala
2025-11-17


Sjuksköterska till Motala kommun

Omfattning: ca 80%Start: OmgåendeLängd: 4 veckor från startdatum, med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 veckorArbetstid: Vardagar kl. 07:00-14:30 (enligt överenskommelse)Helgtjänstgöring: Var femte helg (lör & sön)

Vill du utvecklas i en flexibel och självständig roll där du får göra verklig skillnad för människor i deras vardag? Motala kommun söker nu en engagerad och trygg legitimerad sjuksköterska för ett stimulerande konsultuppdrag inom hemsjukvård och SÄBO. Här erbjuds du ett omväxlande arbete med stort professionellt ansvar, nära patientkontakter och möjlighet att bidra med din kompetens i ett team med hög kvalitet och starkt engagemang.

Publiceringsdatum
2025-11-17

Dina arbetsuppgifter
Avancerad hälso- och sjukvård i ordinärt boende och SÄBO

Medicinska bedömningar, behandlingsansvar och uppföljning

Allmän och specifik omvårdnad samt handhavande av medicinteknisk utrustning

Dokumentation i verksamhetssystem och upprättande/följning av vårdplaner

Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal

Rapportering och hantering av avvikelser samt arkivering

Vi söker dig som:

Är legitimerad sjuksköterska

Har minst två års erfarenhet som sjuksköterska och har arbetat kliniskt de senaste två åren

Har B-körkort (manuell och automat)

Har erfarenhet av avancerad medicinteknisk utrustning

Behärskar svenska i tal och skrift och uttrycker dig tydligt i telefon

Meriterande systemkunskaper:

Viva & Cosmic

Cosmic Messenger

Digital signering (Sign-it)

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-11-19. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.seTed Nykvist, Konsultchef+46720797410ted.nykvist@vardsupport.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9609088

