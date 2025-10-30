Sjuksköterska till Mönsterås kommunala primärvård
2025-10-30
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna är indelade i geografiska team med patientansvar för antingen ordinärt boende, särskilda boenden eller boenden inom LSS och socialpsykiatri.
Att jobba som sjuksköterska inom kommunal primärvård innebär att du själv planerar din dag utifrån de uppdrag som ska genomföras. Du som sjuksköterska har ansvaret för att ge en trygg och säker vård där du gör egna bedömningar och utvärderingar. Utöver det patientnära arbetet ingår administrativa arbetsuppgifter som dokumentation, delegering av personal, delta vid SIP (samodnad individuell plan) och uppföljningar av dina patienters vård.
Är du intresserad av att arbeta i vårt team med kompetenta och trevliga kollegor? Att vara med oss i vårt ständiga utvecklingsarbete för att bedriva en god vård med hög kvalitet ?
Då är du den vi söker!
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Specialistutbildning inriktning vård av äldre, distriktssköterska, psykiatri eller annan för verksamheten relevant specialistutbildning är meriterande men ej ett krav.
En förutsättning för att kunna arbeta här är att du kan arbeta självständigt, vara duktig på att organisera och samarbeta i olika team med flera olika yrkesgrupper.
Körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Verksamhetschef
Marie Karlström marie.karlstrom@monsteras.se 0103537108
