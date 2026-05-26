Sjuksköterska till Mini-Maria, Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-05-26
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Gagnef
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet som gör verklig skillnad för barn och unga?
Region Dalarnas Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) inom Division Psykiatri och Habilitering söker nu Leg sjuksköterska till den nya länsgemensamma verksamheten Mini-Maria i Falun och Mora - lättillgängliga mottagningar för barn och unga upp till 21 år med riskbruk, skadligt bruk eller beroende, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Här erbjuds du ett meningsfullt arbete med tydligt fokus parn och unga, där du får möjlighet att vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden. Mini-Maria bedrivs inom ramen för ett länsgemensamt samarbete mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner, där Falu kommun och Mora kommun är värdkommuner.
Vi söker nu en sjuksköterska till mottagningen i Mora med satellitmottagning i Älvdalen. Verksamheten planerar startas under hösten 2026. I den här rollen får du en unik möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor från både kommun och region forma arbetssätt, samverkan och innehåll. Arbetet präglas av tvärprofessionellt teamarbete, tillit och samarbete, med goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling i takt med att verksamheten växer och utvecklas.
Mini-Maria är en lågtröskelverksamhet som erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn och unga samt deras närstående. Arbetet utgår från individens behov och bygger på evidensbaserade metoder och nationella riktlinjer. Huvudmottagningarna i Falun och Mora kommer ha satellitmottagningar i Avesta och Älvdalen som bemannas regelbundet. Arbetet sker i tvärprofessionella team tillsammans med bland annat läkare, psykolog, barnmorska samt behandlare från kommunen.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Mini-Maria kommer du att:
Arbeta med rådgivning, stöd och behandling till barn och unga upp till 21 år
Arbeta med psykiatrisk omvårdnad i individuella kontakter och team
Genomföra kvalificerad telefonrådgivning och digitala vårdkontakter
Hantera läkemedel och medicinska uppföljningar
Arbeta integrerat och parallellt med psykosocial problematik och eventuell psykiatrisk samsjuklighet
Samverka tätt med övrig hälso- och sjukvård i regionen samt med hemkommuner, skola och andra aktörer utifrån individens behov
Delta aktivt i uppbyggnaden av verksamheten, inklusive utveckling av rutiner och arbetssätt
Arbeta både på huvudmottagningen i Mora och på satellitmottagningen i Älvdalen
Genomföra samtal både fysiskt och digitalt
Arbetet sker huvudsakligen dagtid, måndag-fredag, med kvällsarbete cirka en gång per vecka. Kvalifikationer
Krav:
Legitimerad sjuksköterska
God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri
Erfarenhet av arbete inom riskbruk, skadligt bruk eller beroende och/eller psykiatri, företrädesvis riktat mot barn- och unga
Erfarenhet av arbete med samsjuklighet- riskbruk, skadligt bruk eller beroende i kombination med annan psykiatrisk problematik.
Vidareutbildning psykiatrisk vård (VUB)
KBT- Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1)
Utbildning och/eller erfarenhet av behandlingsmetoder som MI, MET, ÅP, MOVE, A-CRA, KBT eller liknande evidensbaserade metoder. Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara flexibel, lösningsfokuserad och ha ett behovsstyrt arbetssätt där du tryggt kan anpassa insatserna utifrån den individ du möter. Du är trygg i mötet med barn och unga samt deras närstående och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du arbetar självständigt med ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du trivs med att arbeta i team och ser samverkan som en självklar del av arbetet. Vidare är du strukturerad, kommunikativ och har ett reflekterande förhållningssätt som bidrar till kvalitet och utveckling i arbetet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se). Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Utvecklingsledare
Carina Wadås carina.wadas@regiondalarna.se 073-221 67 61 Jobbnummer
9927627