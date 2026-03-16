Sjuksköterska till Mikaeligården
2026-03-16
Är du en sjuksköterska som vill göra skillnad för våra hyresgäster? Har du fokus på teamwork och allas bidragande? Då kanske du är personen vi söker till vårt gäng på Mikaeligården!Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Det här är tjänsten för dig som lägger stor vikt vid kvalitén i ditt arbete och du som trivs med variation. I nuläget har vi behov på avdelningar med inriktning somatik och kognitiv svikt där du kommer få axla omvårdnadsansvaret för våra hyresgäster. På övriga avdelningar har vi hyresgäster med växelvård och korttidsvård. Du blir del av en relativt ny sjuksköterskegrupp där du får härliga kollegor och utrymme att vara med och forma arbetet framåt. Tjänsten passar både dig som känner dig nyare i uppdraget och du som redan är varm i kläderna inom kommunal vård och omsorg. För oss är det viktigaste att du sätter våra hyresgäster i fokus och att du vill göra arbetet med en vi-känsla. Som sjuksköterska kommer du även ingå i ett samarbete med andra särskilda boenden på kvällar och helger vilket möjliggör mindre arbete på obekväm arbetstid.
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder och medicinska åtgärder
• ansvara för handledning och utbildning i omvårdnad
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal
• ha kontakter med och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta aktivt i verksamhetsutveckling och utformningen av individuell livskvalitet för våra hyresgäster
Om arbetsplatsen
Välkommen till Mikaeligården! Vårt boende är lagom stort - sex avdelningar med sammanlagt 55 lägenheter - vilket ger det en mysig känsla. Hos oss finns avdelningar för somatik, kognitiv svikt, växelvård och korttidsvård. Du hittar oss i bostadsområdet Baronbackarna i västra Örebro med närhet till bussförbindelser. Vi ligger även bara ett stenkast från Mikaeli vårdcentral där vi samarbetar med läkare och sjukgymnast.
Läs mer på: Mikaeligården - orebro.se
Som sjuksköterska på Mikaeligården kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS) där vi samlar alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden under en och samma organisation. På så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av arbete mot korttidsvård eller växelvård i roll som sjuksköterska
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom kommunal verksamhet
• erfarenhet av att arbeta med vård av personer med kognitiv svikt
• erfarenhet av arbete med vård av personer inom BPSDTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Arbetstid: dagtid, viss kväll och helg
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 6 april. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
