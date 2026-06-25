Sjuksköterska till Meliva vårdcentral Mörby
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2026-06-25
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Sjuksköterska till Meliva vårdcentral Mörby– Välkommen till Meliva
Vill du arbeta i ett värderingsstyrt vårdteam där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor – i en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad primärvård där patientens behov alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Meliva vårdcentral Mörby är en välfungerande vårdcentral med bred primärvårdsverksamhet. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete för att möta våra patienters behov på bästa sätt. Hos oss präglas vardagen av kollegialt stöd, kontinuerlig utveckling och hög patientsäkerhet.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården där både telefonrådgivning, rådgivning i chatten, mottagningsarbete och digitala patientmöten ingår. Arbetet innefattar både akuta och planerade besök samt samverkan med hemsjukvården vid behov. Vi ser som en klar fördel om du har extra utbildning i diabetes.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Bedömning och rådgivning via telefon, chatt och videomöte
Egen mottagning med planerade och akuta patientbesök
Sårvård, vaccinationer, livsstilsrådgivning och kronikersamordning
Samverkan med övriga professioner inom teamet för helhetsomhändertagande
Aktivt deltagande i kvalitets- och förbättringsarbete
Vi erbjuder dig:
Kollegialt stöd och samarbete i ett engagerat team
Möjlighet att utveckla både dina egna färdigheter och verksamhetens arbetssätt
Tydlig introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Trivsam arbetsmiljö med närhet till kollektivtrafik
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från primärvård
Kan täcka upp inom hemsjukvården
Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att självständigt bedöma patientens behov
Har god kommunikativ förmåga, är empatisk och bemöter patienter professionellt
Är strukturerad och ansvarstagande, men samtidigt flexibel och lösningsorienterad
Trivs i teamarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
Meriterande: Diabetessköterska, innehar B-körkort
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet – både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård – mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum – inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Tillsvidare med 6 mån provanställning
Placering: Meliva vårdcentral Mörby
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Åsa Carlsson
Roll: Verksamhetschef
Mail: asa.carlsson@meliva.se
Det kan bli längre svarstider pga sommarens ledigheter.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467)
186 95 Vallentuna, Sweden (visa karta
)
186 95 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Meliva Kontakt
Åsa Carlsson asa.carlsson@meliva.se Jobbnummer
9979108