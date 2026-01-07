Sjuksköterska till medicinenheten
Region Jämtland Härjedalen, Medicinenheten
2026-01-07
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Medicinenheten i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Söker du ett utmanande och utvecklande jobb?
Välkommen till oss på Medicinenheten!
Vi på Medicinenheten är specialister inom mag-, tarm-, njur- , blod- och lungsjukdomar. Detta innebär att som sjuksköterska får man stora möjligheter att utveckla en bred kompetens inom ett brett område. Ett av enhetens mål är att arbeta strukturerat och ständigt se till förbättringar och IT-tekniska hjälpmedel.
På Medicinenheten har vi som ambition att alltid att arbeta med kompetensutveckling. För att du smidigt och tryggt ska komma in i jobbet erbjuds du en personlig mentor samt regelbundna avstämningar i en mentorsgrupp med syftet att ge möjlighet till reflektion över såväl yrkesrollen och din egen utveckling. Vi är måna om att du ska ha möjlighet att uppnå din fulla potential och känna tillit till Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare.
Här finns även möjligheten att få vidareutbildning inom medicin samt onkologi utan kostnad, samt bedriva eget utvecklingsarbete inom ramen för tjänsten. Poängkurser inom magtarmsjukdomar, blod och njurmedicin erbjuds när tillfälle ges.
På Medicinenheten träffar du patienter med sjukdomar inom blod, mage, -tarm, njure och lunga. Tjänsten innebär rotationsarbete under dagar, kvällar och nätter. Vi erbjuder även möjligheten att enbart jobba som nattsjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Som person är du nyfiken, framåt och ser det som en självklarhet att arbeta tillsammans med andra i ett team, och att bidra till hela Medicinenheten. Du arbetar för att säkerställa en trygg och säker vård, tror på utveckling och ser möjligheter i det dagliga arbetet såväl som inom hela vården.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
