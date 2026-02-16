Sjuksköterska till Magtarmcentrum
Vill du arbeta nära patienter med mag- och tarmsjukdomar och utveckla din kompetens som sjuksköterska? Vi söker nu en kollega för ett vikariat på cirka ett år till oss på Magtarmcentrum.
Här får du en varierad och lärorik arbetsdag med både självständiga uppgifter och nära samarbete i ett engagerat team. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett meningsfullt och varierande arbete med nära patientkontakt inom specialistvård för IBD-patienter
självständigt arbete i kombination med ett nära samarbete i ett kompetent och engagerat team
dagtjänst måndag-fredag med möjlighet att påverka ditt arbetsschema och balans mellan arbete och fritid
en arbetsplats som värdesätter initiativtagande, samarbete och att skapa trygghet för både patienter och kollegor.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vi är en specialistmottagning och dagvårdsenhet som tar emot patienter för utredning, bedömning och uppföljning av mag- och tarmsjukdomar. Hos oss får patienterna stöd både inför behandling, som en del i sin pågående vård och vid återbesök efter slutenvård.
Vår dagvård är särskilt anpassad för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), där vi erbjuder medicinska behandlingar såsom infusioner, injektioner och näringsdropp. Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att fördjupa din kunskap inom både medicin och kirurgi för IBD-patienter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta att:
ta emot patienter för bedömning, uppföljning och behandling
administrera infusioner och injektioner
samverka med läkare och övriga professioner i teamet
ge telefonrådgivning
assistera vid sigmo-/koloskopier
arbeta med sårvård
bidra till utveckling av verksamheten och skapa trygghet för våra patienter
arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor
Vi erbjuder dagtjänst måndag-fredag i en stimulerande arbetsmiljö med fokus på patientnära vård och kompetensutveckling.
Vi söker dig som
arbetar självständigt och med säkerhet, men samtidigt vet när du ska ta hjälp av kollegor för bästa patientvård
är flexibel och anpassningsbar, och kan möta både planerade och oväntade situationer med lugn och engagemang
tar initiativ och bidrar till att utveckla arbetsrutiner och skapa förbättringar för både patienter och teamet
kommunicerar tydligt och empatiskt, och skapar trygghet och förtroende hos både patienter och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollen. KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Minst 2 års klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska
God kunskap i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet att arbeta med Alltid öppet och TeleQ
Kunskap om kirurgi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
