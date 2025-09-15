Sjuksköterska till lungavdelningen
2025-09-15
Lungavdelningen ingår i verksamhetsområde internmedicin och har 20 vårdplatser. Vi erbjuder akut och planerad specialistvård för hela Gävleborg. Hos oss blir du en del av en kompetent arbetsgrupp där det är lätt att trivas och utvecklas. Till vår vårdavdelning söker vid dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla och driva lungsjukvården framåt.
Välkommen med din ansökan!
På avdelningen vårdas och utreds patienter med lungsjukdomar, där de största patientgrupperna är lungcancer och KOL samt andra tillstånd och sjukdomar som leder till respiratorisk svikt. Vi tar även emot allmänmedicinska patienter i mån av plats. I ditt arbete har du ett nära samarbete med ansvarig undersköterska och läkare på ditt vårdlag, och du kommer även ha samarbete med andra stödfunktioner på avdelningen så som koordinator, vårdplanerare, fysio- och arbetsterapeut.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• arteriella blodgaser
• inhalationer
• pleuradränage
• palliativ vård
• ventilatorer.
Hos oss får du
• åtta veckors individuell introduktion
• gå interna/externa utbildningar
• bli en del av vårat härliga gäng och arbeta tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sin mångåriga kunskap inom lungsjukvård
• möjlighet att påverka ditt arbetsschema då vi tillämpar önskeschema.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formanerKvalifikationer
Vi söker dig som har en bra samarbetsförmåga, kan kommunicera väl och är lyhörd gentemot patienter och dina kollegor. Då vi bedriver specialiserad lungsjukvård för akut- och svårt sjuka patienter samt palliativ vård så ser vi att du är en flexibel person som har förmåga att relatera till och sätta dig in i andras situationer. Hos oss får du både en djupare kunskap inom lungmedicinska sjukdomar och en bred kunskap inom allmän medicin, samt en rolig och lärorik arbetsplats där du gör skillnad.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
• kunna kommunicera på svenska i tal och skrift.
Vi söker både dig som är helt nyexaminerad och dig som har några års erfarenhet, har du tidigare erfarenhet inom lungsjukvård är det meriterande men inget krav. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
