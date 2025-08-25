Sjuksköterska till Lungavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-08-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till lungavdelningen i Malmö!
Vi är en vårdavdelning med integrerad öppenvårdsverksamhet med 18 slutenvårdsplatser och fyra öppenvårdsplatser för intervention. Hos oss vårdas bland annat patienter med KOL, emfysem, lungcancer, pneumothorax och interstitiella lungsjukdomar. Inom interventionen utförs bronkoskopiundersökningar, dräninläggningar, pleuratappningar och förberedelser inför finnålspåunktioner.
Vi har ett brett patientklientel med allt ifrån tidigare friska patienter med pnemothorax till den mycket svårt sjuka patienten som befinner sig i livets slutskede.
Vi arbetar ständigt med förbättringar med fokus på arbetsmiljö, arbetssätt, arbetsfördelning och att förbättra rutinerna kring våra interna flöden. På vår verksamhet värdesätter vi att vår personal trivs och känner sig trygga i sin arbetsroll därför värnar vi om utveckling samt förbättring, allas tankar och idéer om hur vi kan bli den bästa avdelningen är välkomna. Vi jobbar även aktivt med reflektion då vi inom vården ställs inför många utmaningar. Vill du som sjuksköterska vara delaktig i något av dessa förbättringsområden, och delge dina erfarenheter så är detta en arbetsplats där du har möjligheter att påverka.
Vi erbjuder alla nyanställda sjuksköterskor en introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Som en del av introduktionen på vår avdelning kommer du träffa våra fysioterapeuter, vår kurator och vår farmaceut. Möjlighet att hospitera på våra andra verksamheter inom område lungmedicin ges både under och efter introduktionstiden. Du har möjlighet att gå på våra interna utbildningar samt webbaserade utbildningar. Kliniskt basår är något vi förespråkar.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny sjuksköterskekollega som vill jobba hos oss och driva avdelningen framåt!
Lungavdelningen är en plats som kännetecknas av både trygghet och utveckling, där vi alla samarbetar för att ge bästa möjliga vård till patienterna. Du får en mycket spännande och varierande tjänst där du alternerar mellan kliniskt patientansvar, och om du är intresserad kan du med tiden delvis verka som assisterande sjuksköterska inom intervention.
Du uppskattar att vårda patienter och visar stort engagemang för att delta i att testa samt utveckla nya metoder och teknik. Vi arbetar i team kring våra patienter där alla yrkeskategorier ingår. Som sjuksköterska innebär det att du utifrån patienternas behov leder, prioriterar, fördelar och samordnar omvårdnadsarbetet i teamet. Du bidrar med din erfarenhet, kompetens och lärande för att öka den personliga och professionella kompetensen inom teamet
Vi arbetar efter ett hälsoschema som varierar mellan dag, kväll och helgtjänstgöring, med fokus på medarbetarens återhämtning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom lungmedicin och/eller inom palliativ vård. Har du erfarenhet av att arbeta natt ser vi det som meriterande, men inget krav.
Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
För att lyckas i tjänsten krävs att du har förmåga att anpassa dig till nya situationer, och har en vilja att arbeta teambaserat. Som person är du lyhörd och har en positiv inställning samt ett driv och engagemang för ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Låter det som att du skulle passa hos oss? Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Johanna Lörd, Enhetschef johanna.lord@skane.se 040-33 22 20 Jobbnummer
9473052