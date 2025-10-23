Sjuksköterska till lungavdelning 50E2
Verksamhetsområde hjärt- och lungsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Lungavdelning 50 E2 är en slutenvårdsavdelning som ingår i verksamhetsområdet hjärt- och lungsjukdomar.
Avdelningen har tolv vårdplatser där vården spänner mellan akutsjukvård och palliativ vård. De vanligaste diagnoserna är KOL, lungfibros, respiratorisk insufficiens, sömnapné och lungcancer. Vår sektion, som är relativt liten, kännetecknas av en god stämning, ett gott och nära samarbete mellan olika yrkesgrupper och korta beslutsvägar.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på Lungmedicinavdelningen har du en viktig roll, ditt dagliga arbete kommer att utveckla din kliniska blick och dina medicintekniska kunskaper. Du kommer att komma i kontakt med centrala infarter, artärgaser, cytostatika, dränage, patienter med trakeostomi och olika andningshjälpmedel m.m. Du kommer också ha möjlighet att fokusera på omvårdnadsperspektivet tillsammans med undersköterskor, läkare och andra professioner som ingår i teamet kring patienten. Har du ett specialintresse inom dokumentation, studenthandledning, läkemedel, HLR eller annat område finns det möjlighet att redan från start arbeta med ditt favoritområde parallellt med kliniskt arbete.Publiceringsdatum2025-10-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet från patienter med lungsjukdom är meriterande men inget krav.
Din kompetens
Du är en trevlig person som är intresserad av att ingå i en arbetsgrupp där man kan prata högt och lågt. Du är en trygg person som behåller lugnet och fokus oavsett situation. Du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Avdelningen erbjuder varierande och stimulerande arbetsuppgifter för dig som sjuksköterska, här finns det utvecklingsmöjligheter oavsett om du är ny i yrket eller har arbetat i flera år.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som sjuksköterska där tjänstgöringsgraden kan diskuteras. Det är en rotationstjänst med kväll/dag samt nattjänstgöring. Som nyanställd får man individuellt anpassad introduktion utifrån tidigare erfarenhet, men vanligtvis 4 veckor.
Som anställd på Akademiska sjukhuset har du flera personalförmåner, t.ex. friskvårdsbidrag, skobidrag, möjlighet att använda dig av Friskhusets tjänster samt subventionerat UL-kort.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
TF avdelningschef Pernilla Wahlgren, 018- 611 41 18
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
