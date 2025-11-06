Sjuksköterska till LSS/Socialpsykiatri
Uddevalla Kommun / Sjuksköterskejobb / Uddevalla Visa alla sjuksköterskejobb i Uddevalla
2025-11-06
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
I teamet LSS/socialpsykiatri arbetar 11 sjuksköterskor med en stor variation av uppgifter.
Varje dag utgår ifrån kontoret där man tillsammans går igenom och planerar dagen för att sedan åka ut till sina patienter i de olika boendeformerna som finns i kommunen. Vi är måna om att skapa en god arbetsmiljö med gemenskap och trivsel där vi stöttar och hjälper varandra.
Arbetet är förlagt till dagtid måndag-fredag.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
• Att ha patientansvar för patienter inom LSS och socialpsykiatrins boendeformer.
• Att handleda och delegera omvårdnadspersonal.
• Att ha nära samarbete med omvårdnadspersonal, enhetschefer, socialsekreterare, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera.
• Att tillsammans med patienten planera vården och omsorgen utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
I tjänsten ingår också att vara handledare till sjuksköterskestudenter.
Vem söker vi
Vi söker dig som:
• Har ett gott och varmt bemötande.
• Har god samarbetsförmåga, då du samverkar med många olika professioner och aktörer såsom habiliteringspersonal, läkare, socialsekreterare, kollegor, enhetschefer med flera.
• Är trygg i din yrkesroll för att kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut.
• Är flexibel och har ett strukturerat arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. KvalifikationerKvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• B-körkort är ett krav
Meriterande är en vidareutbildning inom psykiatri.
Meriterande är också att tidigare ha arbetat inom LSS/Psykiatri.Övrig information
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enhet D, Kontakt
Maria Nielsen 0522-698142 Jobbnummer
9591096