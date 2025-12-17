Sjuksköterska till LSS, måndag-fredag
2025-12-17
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Arbetsuppgifter
Vill du ha ett spännande, utvecklande och meningsfullt arbete?
Välkommen att söka jobb som sjuksköterska hos oss inom omsorgsförvaltningen kommunal primärvård, område LSS.
Vi arbetar med patienten i fokus och möter dem där de bor. Du kommer att möta både barn, unga och äldre med olika hälso- och sjukvårdsbehov. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är läkemedelsansvar som innefattar bland annat injektioner, blodprovstagningar och läkemedelsuppföljningar. Vi gör även olika typer av bedömningar. Arbetet innebär ett stort eget ansvar med varierade arbetsuppgifter och det är därför viktigt att du är trygg i din yrkesroll. Du arbetar både självständigt och i team utifrån patientens behov och möjligheter.
Vi samarbetar med olika aktörer, bland annat habilitering, psykiatrin samt hälsocentraler vilket innebär att det krävs samordning kring patienten. Arbetet är fritt och du som sjuksköterska planerar och styr din dag utifrån verksamhetens behov. Som medarbetare hos oss har du ansvar för ett visst antal patienter, detta innebär att våra patienter har en fast kontakt. I teamet arbetar du tillsammans med undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och fysioterapibiträde.
Din ordinarie arbetstid är förlagd till vardagar, måndag-fredag. Ett par gånger i månaden arbetar du kväll fram till kl. 19:00.
Du ersätter inledningsvis en medarbetare som är tjänstledig och inriktning och placering kan därefter ändras utifrån vilka behov som finns inom Kommunal primärvård. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill ha ett arbete som utförs självständigt under ansvar. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom kommunal hälso- och sjukvård. Som person är du strukturerad, har en hög samarbetskompetens och en förmåga att prioritera ditt arbete. Du känner ett stort engagemang och genuint intresse för dina arbetsuppgifter.
Som sjuksköterska bör du vara självständig och ta eget ansvar i din profession samtidigt som du värderar teamarbete högt och är flexibel. Du kan strukturera upp din arbetsdag och prioritera i ditt arbete. Du behöver kunna vara kreativ och anpassa dig efter både situation och person och se möjligheter.
Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning psykiatri eller distriktssköterska som ger mervärde i verksamheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
