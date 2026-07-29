Sjuksköterska till LSS
Uppsala kommun, Avdelning HS OSN / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-29
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
1 plats(er).
Gör skillnad varje dag – tillsammans med oss!
Vill du ha ett självständigt och varierat arbete där du gör verklig skillnad? Hos oss får du stor frihet att planera dina arbetsdagar och arbeta nära patienterna tillsammans med engagerade kollegor inom LSS.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med patienten i centrum bidra med din kompetens, ditt kunnande och ditt engagemang. I rollen som patientansvarig sjuksköterska arbetar du självständigt och fungerar som en viktig samordnande funktion för patienterna.
Arbetet är varierat och innefattar bland annat:
Omvårdnadsprocessens alla delar
Teamsamverkan med andra professioner
Läkemedelshantering
Samordning med regional primärvård och specialistvård
Handledning och delegering av personal
Du har stor möjlighet att påverka och planera dina arbetsdagar utifrån patienternas behov. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga professioner och du blir en del av en verksamhet där det finns ett starkt kollegialt stöd. Vår ambition är att du tillsammans med oss bidrar till verksamhetens utveckling samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har B-körkort
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har erfarenhet från liknande arbete, exempelvis hemsjukvård eller särskilt boende för äldre (SÄBO)Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande och strukturerad. Du planerar och driver ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar samt ser möjligheter när förutsättningarna förändras.
Du har god samarbetsförmåga och skapar förtroendefulla relationer genom att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsfokuserad. Vi värdesätter också att du har en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andra människors situation samtidigt som du behåller ett professionellt förhållningssätt.
Om arbetsplatsen
Vi utgår från Fyrisborgsgatan 1 och genomför hembesök i gruppbostäder och servicebostäder inom LSS. Vi delar arbetsplats med övriga legitimerade medarbetare inom omsorgsnämndens verksamheter, vilket ger goda möjligheter till samarbete, kunskapsutbyte och kollegialt stöd över verksamhetsgränserna.
Arbetstiden är 38,15 timmar per vecka och förläggs huvudsakligen måndag till fredag klockan 07.00–16.00. Helgtjänstgöring ingår cirka var nionde helg.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta: Linnea Samuelsson, 018-726 37 03
Facklig företrädare: Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-67 70 47
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 74 .
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning HS OSN Kontakt
Verksamhetschef
Linnea Samuelsson linnea.samuelsson@uppsala.se +46187263703 Jobbnummer
10015438