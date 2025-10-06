Sjuksköterska till Löwenhjelmska huset
Är du en engagerad sjuksköterska som vill känna att du gör skillnad i ditt arbete? Hos oss blir du en del av ett stabilt gäng i en familjär miljö. Välkommen med din ansökan till oss på Löwenhjelmska huset!Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som sjuksköterska på Löwenhjelmska huset blir du en del av en arbetsgrupp med fem sjuksköterskor och en arbetsterapeut. Utöver vårt nära samarbete i teamet, samarbetar vi även med läkare och fysioterapeuter från regionen.
Hos oss har du en nyckelroll i att skapa en meningsfull vardag för våra hyresgäster. Du kommer att ha omvårdnadsansvar för 14 hyresgäster vilket bland annat innebär att du handleder i omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Utifrån den pågående utvecklingen inom hälso- och sjukvården för särskilda boenden för äldre (SÄBO), vill vi att du som söker vill vara med och bidra till att förbättra och utveckla vården och omsorgen hos oss. All utveckling gör vi tillsammans i teamet med arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och enhetschefer.
Här har du möjligheten att utvecklas i din roll, och arbeta i ett team där vi tillsammans säkerställer en god och personcentrerad vård kring varje hyresgäst!
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• ansvara för handledning och utbildning i omvårdnad
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonalen
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet
Om arbetsplatsen
Löwenhjelmska huset ligger i Mellringe, nära naturen och med goda parkeringsmöjligheter. Vi har 56 hyresgäster fördelade på fyra våningsplan, där två avdelningar har inriktning kognitiv svikt och två avdelningar inriktning somatik. Hos oss finns även profilerade finskspråkiga platser. Som sjuksköterska hos oss kommer du att ha din grundplacering på Löwenhjelmska huset men tillhöra område Väster 1 i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen. Väster 1 innefattar Löwenjelmska huset, Adrianska huset, och Elgströmska huset.
Läs mer om Löwenhjelmska huset på orebro.se/lowenhjelmskahuset!
Som sjuksköterska på Löwenhjelmska huset kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS) där vi samlar alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden under en och samma organisation. På så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem såsom Treserva, Lifecare, Pascal och Senior Alert
• specialistutbildning så som distriktssköterska, demens, geriatrik eller psykiatri
• kunskaper i finska språketTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2. Tjänsterna tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Arbetstid: dag, kväll och helg. I dagsläget är det två helger på tolv veckor.
Övrig information
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Förlängd annonsering. Sista ansökningsdag är 19 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
