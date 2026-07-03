Sjuksköterska till Läkarhuset Väster
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-07-03
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Varmt välkommen till oss på Läkarhuset Väster - den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat! Är du nyfiken på att jobba på en mindre enhet i privat regi och bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Läkarhuset Väster är en väletablerad verksamhet som bedriver primärvård enligt vårdavtal med Region Jönköpings län.
Vilka är vi?
Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar
Vi är belägna i trevliga lokaler centralt i Jönköping
Verksamheten har ca 3500 listade patienter
På Läkarhuset Väster är vi stolta över vårt arbete. Vi har hög kompetens och god tillgänglighet för våra patienter. Vi får mycket goda resultat inom området patientnöjdhet i flera nationella mätningar.
Vi är också ett sammansvetsat gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet! Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats. Tillsammans skapar vi en högkvalitativ och modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på vår hemsida Läkarhuset Väster | Prima Vård | Vi är det trygga valet för dig och din familj.
Vem är du?
Du är sjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet av primärvård
Du har erfarenhet av mottagningsarbete och telefonrådgivning
Du har ett gott bemötande, vill utvecklas inom verksamheten och ser möjligheter
Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga
Du har erfarenhet eller intresse av att arbeta med vårdsamordningPubliceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska är ditt arbete varierat. Du arbetar bland annat med telefonrådgivning samt mottagningsarbete.
Tillsammans med verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare kommer du få stora möjligheter att påverka ditt arbete, då vi har korta beslutsvägar och högt i tak. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på mottagningen.
Anställning och ansökan:
Tidsbegränsad anställning, 6 månader, med möjlighet till förlängning. Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Barnarpsgatan 13 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Läkarhuset Väster Kontakt
Anna Casservik anna.casservik@primavard.se 0720-926790 Jobbnummer
9990408