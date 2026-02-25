Sjuksköterska till Läkarhuset Borlänge
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Borlänge Visa alla sjuksköterskejobb i Borlänge
"Som verksamhetschef på Läkarhuset Borlänge ser jag stor potential.
Jag vill bygga en vårdcentral som står för kvalitet, omtanke och värme. Vi behöver bli fler som vill vara med på den här spännande utvecklingsresan där det finns otroliga möjligheter att bidra till vårdens utveckling och förbättra primärvården. Har du, liksom jag, ett brinnande intresse för primärvården och ett hjärta som slår för patienterna vill jag gärna att du söker tjänsten som sjuksköterska hos oss"
- Eva Bodeström, Verksamhetschef Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Då en av våra fantastiska kollegor tyvärr kommer att flytta från regionen öppnas nu en möjlighet för dig att bli en del av vårt härliga team. Som sjuksköterska på vårdcentralen får du ett varierat och meningsfullt arbete inom det allmänmedicinska området.
Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och innefattar telefonrådgivning, mottagningsarbete samt bedömning av akuta patienter. Rollen ger stor självständighet där du förväntas göra egna bedömningar och fatta välgrundade beslut i ditt dagliga arbete.
Vem söker vi?
• Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med några års erfarenhet av primärvården.
• Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
Vad erbjuder vi?
• Ett sammansvetsat team med flera professioner: såsom vårdadministratörer, specialistläkare, distriktssköterskor, diabetessköterska, MVC, BVC, undersköterskor, arbetsterapeut, KBT-terapeuter och fysioterapeuterrer.
• Verksamheten har ca 11 800 listade patienter
• Vi erbjuder goda villkor, marknadsmässig lön och bra personalförmåner
• Vi finns i trevliga lokaler i Borlänge med goda pendlings- och parkeringsmöjligheter.
Anställning och ansökan:
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Nyfiken på att höra mer om oss? Hör då av dig till Verksamhetschef Eva Bodeström på eva.bodestrom@primavard.se
alternativt telefonnummer 072-393 96 71
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Läkarhuset Borlänge Jobbnummer
9763003