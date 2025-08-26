Sjuksköterska till Laholmshälsan
2025-08-26
Laholmshälsans vårdcentral har behov av timanställd sjuksköterska (20-80% tjänstgöring), för att stärka upp vår bemanning.
Laholmshälsan är ett familjärt företag, där arbetsmiljö, patient fokus, bemötande och kvalitet är viktigt. Laholmshälsan har en mycket hög kundnöjdhet och har får toppbetyg i SKR:s patientenkät mätning.
Vi har en härlig arbetsplats med gott arbetsklimat, kompetenta och trevliga kollegor, stora påverkansmöjligheter och snabba beslutsvägar.
Totalt är vi 20 anställda varav den störta delen arbetar på Laholmshälsans vårdcentral och resterande på Laholmshälsans företagshälsovård. Vi alltid beredda att hjälpa varandra och är kollektivavtals anslutna.
Sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral såsom bland annat telefonrådgivning, omläggningar, blodtryck, EKG, provtagning och vaccinering.
Vem är du?
Du är leg. sjuksköterska.
God social kompetens och är ansvarstagande och noggrann.
Utför arbetet med kvalitets- och patient fokus.
Att du är flexibel i arbetet och vill arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta.
Du strävar efter att bidra till en god arbetsmiljö och att vara en bra arbetskamrat.
Vi erbjuder dig:
En bra arbetsmiljö med ett gott samarbetsklimat, där patent mötet står i fokus och utveckling & kreativitet uppmuntras.
En utvecklande miljö med kompetenta och engagerade kollegor.
Goda arbetsvillkor och stor möjlighet att vara delaktig.
Anställningen; timanställning vid behov.
Laholmshälsan önskar ej kontakt med rekryteringsföretag gällande denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: info@laholmshalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska timanställning". Arbetsgivare Laholmshälsan AB
(org.nr 556786-8582)
Glänningeleden 5 (visa karta
)
312 36 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laholmshälsan Kontakt
Verksamhetssamordnare Laholmshälsan AB
Annika Jonasson info@laholmshalsan.se 0430-78780 Jobbnummer
9477015