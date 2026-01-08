Sjuksköterska till LAH Mjölby
Lasarettsanslutenhemsjukvård (LAH) i Mjölby är en del av Närvårdskliniken Västra som ingår i centrumet Närsjukvården i västra Östergötland.
Verksamheten bedrivs dygnet runt och erbjuder specialiserad hemsjukvård samt palliativ vård i patientens eget hem. Som medarbetare på LAH möter du människor i olika åldrar, med olika diagnoser och med stora medicinska behov. Vårt upptagningsområde är Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun. Nattetid arbetar vi tillsammans med våra kollegor på LAH i Motala över hela västra länsdelen där även kommunerna Motala och Vadstena ingår.
Förutom att i huvudsak arbeta inom hemsjukvårdsenheten i Mjölby kommer du även att VID BEHOV vara med och bemanna vår slutenvårdsenhet avdelning 11 som fysiskt finns på Lasarettet i Motala.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu sjuksköterska för tillsvidareanställning med rotationstjänst då vi är en 24/7-verksamhet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och ser gärna att du har tidigare erfarenhet och intresse av hemsjukvård och palliativ vård. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Specialiserad hemsjukvård innebär ibland svåra möten och också svåra beslut i patientens hem och därför söker vi dig som har en personlig mognad, är självgående och flexibel. Som person är du positiv och ser möjligheter istället för svårigheter.
Då en del av den palliativa vårdfilosofin är teamarbete är det också viktigt att du är en lagspelare. Du ska ha ett gott bemötande till både kollegor, patienter och närstående. Du sätter patientens välbefinnande i fokus och eftersträvar alltid att göra ditt bästa.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
