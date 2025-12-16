Sjuksköterska till kväll/natt!
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom hemsjukvården får du arbeta med det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter.
I uppdraget ingår att leda arbetet gentemot den enskilde patienten och dess närstående. Du gör medicinska bedömningar och behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Vi jobbar mot alla åldrar och även med avancerad hemsjukvård, vilket gör arbetet stimulerande och väldigt varierande.
I ditt arbete har du nära kontakt med patienterna, men även med anhöriga och andra personer i patientens nätverk. Du arbetar även med att handleda hälso- och sjukvårdsinsatser till andra professioner.
Vi erbjuder dig ett brett och flexibelt uppdrag med frihet under ansvar, där du får möjlighet att göra skillnad och påverka ditt arbete. Det är en stor frihet att arbeta inom hemsjukvården. Du har inbokade besök som du kan reglera, men det uppstår även akuta situationer som gör att du kan behöva planera om ditt arbete.
Du får glada och erfarna kollegor, i en driven och trygg grupp, där vi delar med oss av våra kunskaper och stöttar varandra. Vi erbjuder en arbetsplats med struktur, ordning och reda. Rutiner finns på plats och kommunens MAS arbetar i nära samarbete med verksamheten.
Tjänsten innebär arbete kvällar och nätter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, alternativt distriktssköterska, geriatriksköterska eller sjuksköterska med annan specialistkompetens.
Du är ansvarstagande och känner ett stort engagemang och intresse för ditt arbete. Du ser möjligheter före svårigheter och tycker om att arbeta självständigt såväl som i team. Du är en god kommunikatör och tycker om att undervisa/instruera.
För tjänsten krävs B-körkort.
