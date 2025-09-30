Sjuksköterska till kustnära geriatrisk klinik
2025-09-30
Om oss
Vi välkomnar dig till en mindre kustnära geriatrisk vårdavdelning. Kliniken är placerad i Nynäshamn och är en allmängeriatrisk slutenvårdsavdelning med 22 vårdplatser. Vi arbetar i multiprofessionella geriatriska team där undersköterska, sjuksköterska, läkare, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår. Vi tar emot patienter från hela Stockholms län, primärt från Nynäshamn. Hos oss vårdas patienter med t.ex. infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, diabetes samt rehabilitering efter stroke eller ortopediska trauman. Vi har direktintag dygnet runt från akutsjukhus, ambulans, vårdcentral och hemmet.
Din roll
Som sjuksköterska deltar du aktivt i det geriatriska teamet kring planering och utförande av patienternas vård. Dina arbetsuppgifter är att utföra specifik omvårdnad, läkemedelshantering, dokumentation i TakeCare samt LifeCare, samt diverse medicintekniska uppgifter. Du bör vara trygg i dig själv, självständig, ta ansvar och kunna prioritera och planera din arbetsdag samt kommunicera och samarbeta i teamet.
Du arbetar utefter ett fast schema och arbetar två av sex helger.
Vi erbjuder dig
Som nyanställd sjuksköterska får du en signingbonus på 15 000 kr
Garanterad lönenivå efter 12 månaders anställning gäller nyexaminerade sjuksköterskor
Kvarstannade bonus en arbetsvecka komptimmar
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Individuell lönesättning
Individuell anpassad introduktion
Heltid/deltid
Frukost varje fredag
Kompetensutveckling
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, meriterande om du har erfarenhet från geriatrik. Du bör ha en ansvarskänsla, en positiv grundinställning och ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. Vi vill att du bidrar till ett gott arbetsklimat och en god stämning i vår arbetsgrupp. Du bör kunna hantera pressade och stressade situationer samt kunna rycka in där det behövs. Du bör ha god kunskap i svenska i både tal och skrift.
Provanställning tillämpas.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Publicerat: 250930
Sista dag att ansöka är 251026
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Therese Boart therese.boart@capio.se 0709278205 Jobbnummer
9533517