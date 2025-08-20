Sjuksköterska till Kry älta vårdcentral - vikariat
Kry Primärvård AB / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2025-08-20
Om verksamheten
Kry vårdcentral Älta med tillhörande hemsjukvård och BVC ligger nära Älta centrum. Vårdcentralen kännetecknas ett kompetentsstarkt team med en familjär stämning där medarbetarna hjälps åt, handleder och inspirerar varandra. På vårdcentralen arbetar bland annat specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och kurator. Medarbetarna arbetar mot ett gemensamt mål med patienten i fokus genom samarbete och gott bemötande. Vill du vara med på vårdcentralen och Krys fortsatta redan inom digi-fysisk vård? Sök tjänsten som läkare hos oss!
Om rollen Som sjuksköterska hos oss får du en varierad och utvecklande roll i en modern vårdcentral. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat rådgivning via telefon, mottagningsarbete, triagering och vaccinationer. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med övriga yrkeskategorier, både inom den fysiska och digitala vården.
Kvalifikationer & egenskaper
Legitimerad sjuksköterska
Diabetskunskap är meriterande
Erfarenhet inom svensk sjukvård, erfarenhet från primärvård är starkt meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Goda tekniska kunskaper
Du arbetar evidensbaserat, är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först
Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information Start: Gärna så snart som möjligt, men enligt överenskommelse Omfattning: 100% Anställning: Vikariat till 2025-12-31 med ev chans till förlägning Arbetstider: 8-17 Plats: Älta vårdcentral
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på mail. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
