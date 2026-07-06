Sjuksköterska till Kringlans Vårdcentrum
Kringlans Vårdcentrum AB / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-07-06
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, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet och är intresserad av att arbeta inom primärvård,
som är flexibel, strukturerad och engagerad och som sätter patienten i fokus.
Du arbetar mycket självständigt men även tillsammans med dina kollegor i teamet. Kvalifikationer Legitimerad sjuksköterska, sjuksköterska med specialistutbildning är meriterande. Erfarenhet från primärvård samt journalsystemet TakeCare. Personliga egenskaper Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Gott bemötande till såväl patienter som medarbetare är viktigt. Anställningsform Tillsvidareanställning 100%.
Kringlans vårdcentrum ligger i Södertälje centrum, 5 min gångavstånd från buss och pendeltågstation. Vi är en vårdcentral med 40 anställda och cirka 11 300 listade patienter. Vårt uppdrag är att bedriva husläkarmottagning med basal hemsjukvård, distriktssköterskemottagning, koordineringsinsatser, Psykosocial mottagning med insatser för psykisk hälsa samt första linjens psykiatri med det utökade tilläggsuppdrag för barn och unga 6-17år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.
Vår mottagning har ett stort fokus på kvalité, tillgänglighet och utveckling. Vi är välbemannade och samarbetar i team mellan professioner för att ge patienten bästa möjliga vård. Hos oss kan du förvänta dig en arbetsplats med hög kompetens, fin sammanhållning med ett professionellt förhållningssätt.
Utmärkande för oss är vår höga servicenivå, höga tillgänglighet och familjära atmosfär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: helen.andersson@kringlansvardcentrum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kringlans Vårdcentrum AB
(org.nr 556800-8154)
Lovisinsgatan 3 (visa karta
)
151 73 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Kringlans Vårdcentrum AB Kontakt
Enhetschef
Helen Anderson helen.andersson@kringlansvardcentrum.se 08-550 203 50 Jobbnummer
9994295