Sjuksköterska till Kriminalvården
2025-11-03
Om Linkyou
Linkyou är ett modernt bemanningsföretag med fokus på vårdbemanning. Vi har lång erfarenhet av bemanningsbranschen och vet hur viktigt det är att våra konsulter känner sig trygga, uppskattade och har möjlighet att växa i sin yrkesroll. Hos oss får du en personlig kontakt, konkurrenskraftiga villkor och flexibilitet i ditt arbetsliv.
Om uppdraget
Vi söker legitimerade sjuksköterskor till uppdrag inom Kriminalvården. Som sjuksköterska i kriminalvården arbetar du med att ge god och säker vård till intagna, i nära samarbete med kriminalvårdspersonal och andra professioner. Uppdragen kan vara både kortare och längre, beroende på dina önskemål och verksamhetens behov.
Bedömningar och mottagningsarbete med intagna
Läkemedelshantering och behandlingar
Hälsosamtal och hälsofrämjande arbete
Samverkan med läkare och annan vårdpersonal
Dokumentation enligt gällande rutiner
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av psykiatri, beroendevård eller annan liknande verksamhet är meriterande
Trygg i din yrkesroll, flexibel och med god förmåga att möta människor i utsatta situationer
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön och bra villkor
Möjlighet till varierande uppdrag över hela landet
Personlig kontakt och stöd från våra konsultchefer
Flexibilitet - du väljer själv när och var du vill arbeta
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
