Sjuksköterska till konsultuppdrag
2025-08-11
Sjuksköterska sökes till konsultuppdrag i primärvården.
Vi söker nu sjuksköterska till uppdrag på vårdcentral. Här får du en utvecklande roll där du arbetar nära patienter och bidrar med din medicinska kompetens och omvårdnad för att skapa en trygg och kvalitativ vård. Du möter patienter i alla åldrar, med varierande diagnoser och vårdbehov.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Gärna har erfarenhet av primärvård
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Är lösningsorienterad, flexibel och engagerad i ditt arbete.
Vi erbjuder:
Maximal ersättning direkt - Slipp långa förhandlingar och få betalt direkt.
Tjänstepension - För din trygghet och framtid.
Engagerad kontaktperson - Tillgänglig 24/7 för stöd och hjälp.
Boende på arbetsorten och reseersättning - Vi ser till att du får bra boende och ersättning för resor.
Ett brett utbud av förmåner - Hotell, gym och restauranger - för att göra ditt liv enklare och mer njutbart.
Vidareutbildning - Regelbundna fortbildningar för att stärka din kompetens.
Som sjuksköterska hos oss får du en unik chans att växa inom ditt yrkesområde och samtidigt göra en verklig skillnad för de patienter du möter. Om du är redo för ett spännande uppdrag där du får arbeta med högkvalitativ vård i en engagerad och stödjande miljö, ser vi fram emot din ansökan!
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
