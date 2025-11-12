Sjuksköterska till konsultuppdrag
2025-11-12
Vi utökar nu vår närvaro i området och söker engagerade sjuksköterskor till konsultuppdrag.
Som konsult hos oss får du en självständig och utvecklande roll där du arbetar nära patienter och bidrar till en trygg och kvalitativ vård.
Du använder din medicinska kompetens, kliniska erfarenhet och omtanke för att skapa skillnad - varje dag.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Har minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Är lösningsorienterad, flexibel och engagerad i ditt arbete.
Vi erbjuder:
Maximal ersättning direkt - Slipp långa förhandlingar och få betalt direkt.
Tjänstepension - För din trygghet och framtid.
Engagerad kontaktperson - Tillgänglig 24/7 för stöd och hjälp.
Boende på arbetsorten och reseersättning - Vi ser till att du får bra boende och ersättning för resor.
Ett brett utbud av förmåner - Hotell, gym och restauranger - för att göra ditt liv enklare och mer njutbart.
Som sjuksköterska hos oss får du en unik chans att växa inom ditt yrkesområde och samtidigt göra en verklig skillnad för de patienter du möter. Om du är redo för ett spännande uppdrag där du får arbeta med högkvalitativ vård i en engagerad och stödjande miljö, ser vi fram emot din ansökan!
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: info@promediqa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Promediqa Group Sweden AB
(org.nr 559470-5476) Jobbnummer
9601647