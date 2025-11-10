Sjuksköterska till konsultuppdrag
2025-11-10
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Sjuksköterska sökes till konsultuppdrag inom kommunal- och primärvård.
Vi stärker nu upp vårt team till äldreomsorg och primärvård i Dalarna. Här får du en utvecklande roll där du arbetar nära patienter och bidrar med din medicinska kompetens och omvårdnad för att skapa en trygg och kvalitativ vård.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Har minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Är lösningsorienterad, flexibel och engagerad i ditt arbete.
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Flexibilitet - Välj själv var och när du vill arbeta.
Hög lön - Konkurrenskraftig ersättning för din kompetens.
Spännande uppdrag - Arbeta på olika platser och utvecklas i din roll.
Resmöjligheter - Se nya delar av Sverige medan du arbetar.
Trygghet och stöd - Vi sköter allt det administrativa så du kan fokusera på ditt jobb.
Möjlighet att välja - Ta längre uppdrag eller kortare insatser, exempelvis under semestern
Bekostat boende - Vi kan stå för boende på tjänsteorten.
Engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig 24/7
Som sjuksköterska hos oss får du en unik chans att växa inom ditt yrkesområde och samtidigt göra en verklig skillnad för de patienter du möter. Om du är redo för spännande uppdrag där du får arbeta med högkvalitativ vård i en engagerad och stödjande miljö, ser vi fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
