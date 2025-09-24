Sjuksköterska till kommunala primärvården
2025-09-24
OM ARBETSPLATSEN
Den kommunala primärvården i Tranås kommun är en egen sektion med ca 80 medarbetare. I vår sektion ingår specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, undersköterskor och anhörigstödjare. Vi arbetar tvärprofessionellt vilket innebär ett mycket nära samarbete mellan professionerna. Vårt uppdrag är att bedriva vård där patienten bor, oavsett boendeform eller diagnos.
Vår bas är på Vårdnavet, ett stort hus där hemtjänst och hemsjukvård delar på lokalerna. Vi har även sjuksköterskor som utgår från våra särskilda boenden.
Tjänsten är en rotationstjänst där du arbetar 5 veckor natt och 5 veckor dag. Vi söker nu en kollega som vill bli en del av vårt fantastiska team.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Hemsjukvården i hela landet befinner sig i en utvecklingsfas genom arbetet med Nära Vård. Det innebär att vård och omsorg ska bedrivas på primärnivå och så långt möjligt i patientens hem. För att rusta oss inför denna förändring söker vi nu dig som är redo att med både nytänk och kompetens vara med på denna resa. Som sjuksköterska/specialistsjuksköterska i Hälso- och sjukvården i Tranås kommun får du ett flexibelt arbete med stort ansvar och utmaningar. I vårt uppdrag ingår det allt från att förebygga till avancerad sjukvård i hemmet. Hos oss är teamkänsla, delaktighet och samverkan viktigt.
Tjänsten är en rotationstjänst där du arbetar 5 veckor natt och 5 veckor dag. Heltidsmåttet är 34,20.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Goda kunskaper i det svenska språket och viss datorvana är ett krav eftersom vi har dokumentationsansvar. B-körkort är krav för tjänsten.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Självgående: Du är van av att lösa arbetsuppgifter självständigt och kan driva processer vidare.
Samarbetsförmåga: Du samarbetar bra med både kollegor, brukare samt andra professioner inom kommunens organisation.
Stabil: Du är trygg och stabil i din roll som sjuksköterska och kan hantera pressade situationer.
Kommunikativ: Du kan förklara saker på ett tydligt och enkelt sätt och lyssnar samt är mottaglig för motparten.
Strukturerad: Du är strukturerad och kan planera samt organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Enhetschef
Elin Godenäs elin.godenas@tranas.se 0140-68837 Jobbnummer
9525141