Sjuksköterska till Kommunal Primärvård - Placering Falkenberg
2026-02-24
Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba som sjuksköterska inom vår kommunala primärvård (hemsjukvård) i Falkenberg. Vi hoppas att just du vill vara med och utveckla hemsjukvården tillsammans med oss i Falkenbergs kommun.
I den kommunala primärvården arbetar sjuksköterskor, specialistsköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, undersköterskor, farmaceut, assistenter och chefer. Tillsammans arbetar vi i team för att möta patientens behov för ett självständigt liv med god livskvalité. I teamen finns ett gott kollegialt stöd där alla generöst bidrar utifrån kompetens och yrkeserfarenhet. Lokalen vi utgår ifrån ligger på ett cykelavstånd på cirka 3-5 minuter ifrån tågstationen.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i ett blandat yrkesteam där vi är måna om varandra och har roligt på jobbet. Vi är nyfikna och vill prova nytt och strävar därför efter att förbättra, utveckla och förnya vår verksamhet. Vår målsättning är att vara en arbetsplats där varje medarbetare ges möjlighet att växa i sin yrkesroll och där ett positivt och öppet arbetsklimat utgör grunden för våra förutsättningar att lyckas i vårt arbete. För oss är det viktigt att ha ett gott bemötande och att dem vi träffar ska känna sig trygga med oss och våra tjänster. Vill du vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet?
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Som sjuksköterska arbetar du för en god och säker vård för våra medborgare som är inskrivna i hemsjukvården, boende i ordinärt boende eller på något av kommunens boenden. I Falkenbergs kommun har vi somatisk vård, korttidsboende, dagverksamhet och demensenheter.
Alla nya patienter blir inskrivna via vårt vårdplaneringsteam som gör en planering utifrån en individuell bedömning. I ditt arbete åker du ut på planerade och oplanerade sjukvårdsuppdrag och kliniska bedömningar. Ditt arbete är omväxlande och stor möjlighet för att planera din egna arbetsdag utifrån dina patienters behov.
Alla legitimerade (sjuksköterskor/arbetsterapeuter/fysioterapeuter, farmaceut) och undersköterskor arbetar i ett tätt samarbete med patienten i fokus. Vi ska tillsammans sträva mot att ge patienten den bästa möjliga vården.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, erfaren eller nyexaminerad. Kurser inom verksamhetsområdet eller vidareutbildning inom distrikt, geriatrik eller psykiatri är meriterande. För tjänsten krävs att du har ett giltigt B-körkort. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Veckoarbetstid: 38,25h/vecka (100%) - Dag, kväll och helg.
Vi arbetar idag på ett 10 veckors schema. Ungefär 7-8st kvällar/10 veckor och idag är det helgtjänstgöring var 5:e helg.
Rekrytering kommer att ske löpande under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Tjänster tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
