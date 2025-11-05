Sjuksköterska till kommun uppdrag
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu sjuksköterskor för bemanningsuppdrag inom kommunala verksamheter, HEMSJUKVÅRD/säbo
Vi arbetar alltid med schyssta villkor och konkurrenskraftiga löner.
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom kommun.
ATT JOBBA MED OSS
Tillsammans skapar vi en arbetssituation där du som vårdpersonal kan arbeta med bra villkor och rätt lön.
Tjänstepension - För att arbete oavsett anställningsform ska vara långsiktigt.
Resor och boende - Så att du kan stödja vården där behoven är som störst utan att hindras av geografi.
Arbetskläder - Det är lättare att jobba om man är bekväm.
Försäkringar - Om något händer ska du känna dig trygg i att du får stöd.
Utbildningar - För att du alltid ska känna dig trygg på en ny arbetsplats.
Vi jobbar alltid med individuell lönesättning där din kompetens och tidigare erfarenhet samt uppdragets karaktär är vägledande.
VIRALIV
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
Vill du veta mer om oss eller läsa vad andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare tycker om att jobba med oss så kan du läsa mer på Bemlo:https://www.bemlo.se/companies/viraliv/
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
