Sjuksköterska till Kognitiva Stödteamet!
2025-12-30
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du gör verklig skillnad för medborgare med kognitiv sjukdom? Är du sjuksköterska med kompetens och engagemang i frågor som rör demenssjukdom? Då är den här tjänsten något för dig!
Vår erfarna kollega går snart i pension, och nu söker vi dig - legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom demens - som vill bli en del av vårt kognitiva stödteam.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en kommun som ligger i framkant, där utveckling är en naturlig del av vardagen. Vi har nära till varandra, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Låter det intressant?
Vilka är vi? Kognitiva stödteamet är en del av Hälso- och sjukvårdsverksamheten i Kumla kommun. Vi befinner oss i en spännande fas där den nationella demensstrategin, den nya socialtjänstlagen och omställningen till personcentrerad och nära vård ställer nya krav - och öppnar nya möjligheter. Under 2026 kommer vi att ha stort fokus på att stärka samverkan med vårdcentralen för en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, med tidiga insatser för att identifiera kognitiv svikt och initiera utredning.
Teamet består idag av en specialistsjuksköterska inom demens och en arbetsterapeut, som med stöd av enhetschef och verksamhetschef tillsammans driver utvecklingen av framtidens demensvård.
Som konsultativ demenssjuksköterska blir du en central kunskapsresurs för hela organisationen. Du har inte patientansvar, utan arbetar konsultativt med fokus på kvalitet, utveckling och samverkan. Du kommer att:
* Identifiera tecken på demenssjukdom och bidra till tidig utredning och korrekt diagnos i syfte att såväl omvårdnad som medicinska och farmakologiska åtgärder blir ändamålsenliga och säkra.
* Ge stöd och vägledning till personal, patienter/brukare och anhöriga.
* Handleda och utbilda omvårdnadspersonal, legitimerad personal, biståndshandläggare och anhöriga både i mindre och större grupper, digitalt och på plats.
* Arbeta med ett helhetsperspektiv kring kognitiv sjukdom och bidra till samordning i vårdkedjan med interna och externa aktörer.
* Aktivt bidra till verksamhetens utveckling genom omvärldsbevakning och förbättringsförslag.
* Vara en drivande del i arbetet med kvalitetsregistren BPSD och SveDem och verka för evidensbaserad demensvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska meriterande om du har en specialistutbildning inom demens. Du är engagerad i demens- och omsorgsfrågor och har gärna erfarenhet av, samt är certifierad utbildare i BPSD. Vana av arbete med både BPSD och SveDem är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett lösningsfokuserat arbetssätt, våga tänka nytt och trivas med att leda i förändring. Du ser möjligheter där andra ser hinder och har förmågan att självständigt planera, samordna och prioritera dina arbetsuppgifter samt driva processer vidare. Du är en person som skapar goda relationer och samarbetar väl med andra, samtidigt som du kan delge information och idéer på ett pedagogiskt sätt både muntligt och skriftligt. Din kommunikation anpassar du efter mottagare, målgrupp och situation.
Vi värdesätter att du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och reflekterar över utvecklingsbehov i verksamheten. Du har både vilja och förmåga att arbeta analytiskt och strategiskt för att möta framtida utmaningar, driva förändringsprocesser samt förebygga risker och undanröja hinder.
Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, ha goda IT-kunskaper och inneha B-körkort då tjänsten kräver bilkörning.
Vi kommer lägga stor vikt på dina personliga egenskaper
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
