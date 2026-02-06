Sjuksköterska till Klosterbacken
2026-02-06
Är du sjuksköterska som vill vara med och arbeta för att varje individ ska ha ett så självständigt och delaktigt liv som möjligt? Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete på Klosterbacken. Välkommen med din ansökan!
Vi på Klosterbacken erbjuder nu chansen att bli en del av vår verksamhet. Här finns möjligheter för dig som vill arbeta nära hyresgäst och teambaserat.
Hos oss arbetar vi tillitsbaserat utifrån stort personligt ansvar och du arbetar både självständigt och tillsammans med andra för att ge vård och omsorg med kvalitét. Som sjuksköterska på Klosterbacken kommer du också ingå i kommunens HSL-samarbete vilket innebär att tjänstgöring sker både på dag, kväll samt helg på flera särskilda boende i Örebro. Du kommer att arbeta med en strukturerad omvårdnadsprocess, där du utifrån en personcentrerad och riskförebyggande vård bedömer och fattar beslut och sätter upp mål, åtgärder samt följer upp. För oss är det viktigt att utgå från ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt med våra hyresgästers önskemål och behov i fokus.
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• ansvara för handledning och utbildning i omvårdnad
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonalen
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet
Om arbetsplatsen
Klosterbacken är ett centralt beläget särskilt boende för äldre i Örebro strax norr om stadens hjärta, med närhet till tåg och bussförbindelser. Sammanlagt finns det 60 lägenheter fördelade på fyra avdelningar varav två avdelningar har somatisk inriktning och två avdelningar har inriktning mot kognitiv svikt. Vi har även ett nära samarbete med Olaus Petri vårdcentral som ligger i nära anslutning.
Läs mer om Klosterbacken här: orebro.se/klosterbacken
Som sjuksköterska på Klosterbacken kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS). Alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden arbetar under en och samma organisation för att på så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och patienter ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort (för manuell växellåda)
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem såsom Lifecare, Pascal och Senior Alert
• erfarenhet av arbete med personer med kognitiv sviktTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll och helg
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 22 februari.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
