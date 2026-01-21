Sjuksköterska till kirurgavdelning 6
Hos oss blir du en del av ett team på en arbetsplats där allas insatser är lika viktiga för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård. Du erbjuds ett stimulerande arbete där du får använda hela din kompetens som sjuksköterska. Vårt arbete är omväxlande, spännande och lärorikt med god gemenskap och arbetsglädje!Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss blir du bra på många vårdtekniska moment då det är vanligt förekommande, du jobbar mycket med postoperativ smärta, vätskebalans och nutritionsproblematik. Vi har även ett nära samarbete med dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, stomiterapeuter och stomiombud för att vården ska bli så bra som möjligt. För att främja trygga hemgångar för våra patienter har vi stort stöd av våra utskrivningssamordnare.
Om arbetsplatsen
Vår avdelning har 23 vårdplatser (18 på helger) och är specialiserade på kolorektal kirurgi. Vanligt förekommande diagnoser hos oss är: akut buksmärta, tarmblödning, ileus samt cancerdiagnoser i tarmkanalen. Till oss kommer både akuta och planerade kirurgpatienter. Patienterna som läggs in akut behöver utredas, behandlas eller opereras omgående. De planerade patienterna är redan utredda och läggs in för en operation. Vi arbetar enligt standardiserade vårdplaner (ERAS) för att minska komplikationer och främja snabb återhämtning.
Vi på avdelning 6 strävar efter att ge den bästa vården inom kolorektal kirurgi. Då våra kirurger bedriver mycket forskning får du vara med när vi tar nya kliv framåt inom evidensbaserad vård. Kirurgi är en bred kompetens och alltså en utmärkt plats att börja sin sjuksköterskekarriär på men såklart även en plats för erfarna sjuksköterskor där vi på bästa sätt försöker ta tillvara på alla medarbetares erfarenheter.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• Som nyutexaminerad sjuksköterska hela 11 veckors introduktion.
• En mentor som stöttar dig.
• Generös arbetstidsförkortning för rotation mot natt.
• Årliga planeringsdagar och sammankomster för att främja sammanhållningen.
• Betald vidareutbildning inom kirurgisk omvårdnad.
• 3000 kr per år i friskvårdsbidrag.
• Fri tillgång till Regionens eget gym Hälsolyftet.
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Vill du få en större uppfattning av vår verksamhet är du varmt välkommen att hospitera!
Vårt gäng
En härlig mix av både nya och erfarna sjuksköterskor och undersköterskor som månar om varandra och vår gemensamma arbetsmiljö. Vi jobbar i team och allas roller är viktiga för oss. Vi firar framgångar och utvecklar avdelningen för att möta framtiden. Vårt närvarande ledarskap bygger på att varje person ska ses på sin nivå och växa utifrån sina egna förutsättningar. Vi har på avdelningen två avancerade specialistsjuksköterskor samt en mentor vilket skapar en trygghet för dig som kommer ny till oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Eftersom arbetet på olika sätt snabbt kan förändras så behöver du vara flexibel och ha en förmåga att bibehålla ditt lugn och fokus i nya situationer. Du har en god förmåga att själv strukturera ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter. Vi arbetar i team och ser samarbete och tydlighet som väldigt viktiga ingredienser för att lyckas. Eftersom vi jobbar nära både patienter och anhöriga är empati en viktig ingrediens i din vardag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning eller vikariat, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid är dag, kväll, natt och helg.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 februari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
