Sjuksköterska till Kiruna Hälsocentral
2026-02-24
Tillsammans för Norrbotten- bästa livet, bästa hälsan! Kiruna Hälsocentral, med 50-tal medarbetare som gör skillnad för de ca 15700 listade, söker dig som är legitimerad distriktsköterska/sjuksköterska.Kiruna hälsocentral har infört flera nya arbetssätt som ska öka tillgängligheten för medborgarna och har en spännande framtid framför sig. Vi samarbetar nära varandra på hela enheten och arbetar tillsammans för Region Norrbottens vision.
Vi behöver fler legitimerade distriktsköterskor/sjuksköterskor och välkomnar dig till vårt härliga gäng! Hos oss är du delaktig i det vardagliga arbetet och är en viktig del för hela hälsocentralens utveckling.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller disktriktsköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvården
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att strukturera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är trygg, stabil och har god självinsikt samt förmåga att skilja på det professionella och personliga även i pressade situationer. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar, samtidigt som du kan se till helheten och verksamhetens bästa i ditt agerande. Du har mod att fatta beslut och agera självständigt när situationen kräver det. Samarbetsförmåga är en självklarhet för dig och du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Det här får du arbeta med
Som distriktsköterska/sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt med patienten i fokus men också i team med andra sjuksköterskor/distriktsköterskor och övriga yrkeskategorier. Arbetsdagen är varierande och kan anpassas efter intresseområden. Du arbetar med telefonrådgivning, i digital chat, med egen mottagning, i bedömningsteam och i vår jourverksamhet.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidareanställning påheltid, dagtid.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella mino
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Ann-Helen Olofsson ann-helen.olofssonl@norrbotten.se Jobbnummer
9760169