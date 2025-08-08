Sjuksköterska till Katrineholmsvägen 5
2025-08-08
Nu söker vi en erfaren, positiv och flexibel sjuksköterska som gillar snabba flöden och som känner sig trygg i att arbeta självständigt!
Vilka är vi?
Hälso- och sjukvårdsorganisation 5 är ett områdesbaserat team bestående av sjuksköterskor, HSL undersköterska, arbetsterapeuter, samt fysioterapeuter. Ansvarsområdet omfattar fem särskilda boenden med permanenta platser - Generalsgatan 9, St. Persgatan 134, Jurslavägen 31, Valhallavägen 1 samt Katrineholmsvägen 5.
Tjänsten är placerad på Katrineholmsvägen 5 i Åby, ett särskilt boende med 60 platser.
Vi är ett trevligt och mycket erfaret gäng som hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vi har bra arbetstider, friskvårdspeng och kontinuerliga interna vidareutbildningar.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett självständigt, omväxlande, stimulerande och ansvarsfullt arbete i ett tvärprofessionellt team.
Arbetet som sjuksköterska på särskilt boende innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför/initierar medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt handleder och delegerar omvårdnadspersonal.
Du har ett nära samarbete med tre andra sjuksköterskor och en HSL-undersköterska på boendet, samt övriga boenden vid behov. Du har också ett nära samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal.
Som sjuksköterska har du ett hälso- och sjukvårdsuppdrag, och rollen innebär att du har ett huvudansvar för ett antal platser och ett konsultansvar för ett större antal platser när dina kollegor är lediga samt vid arbete på helg.
I arbetsuppgifterna ingår vanliga sjuksköterskeuppgifter såsom bland annat läkarrond, katetervård, trach, sonder, sårvård, läkemedelshantering, injektioner och vård i livets slutskede.
Vidare följer du upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning samt enligt våra kvalitetsregister. Du kommer att vara en viktig del i samarbetet med dina kollegor, anhöriga/närstående, biståndshandläggare, enhetschefer och externa kontakter.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en positiv och framåtsträvande inställning, som gillar och stimuleras av utmaningar.
Du får gärna ha erfarenhet av arbete som sjuksköterska, men det är inget krav. Viktigare för oss är att du är rätt person.
En viktig förutsättning för att du ska trivas på arbetsplatsen är ett gott och nära samarbete med kollegor och chefer och att du själv är aktiv och verkar för att detta ska uppnås.
Som person är du stresstålig, flexibel, ansvarstagande och att arbeta lösningsfokuserat är en självklarhet för dig.
Du är duktigt på att skapa goda relationer med de du möter i ditt arbete och har fokus på de vi finns till för. Du är bra på att delegera relevanta arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Du har god svenska, i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 25 augusti
Kontakt: Enhetschef Simon Lundkvist, 011 15 54 08, simon.lundkvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
För detta jobb krävs körkort.
