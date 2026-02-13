Sjuksköterska till Kålltorps Hospice
2026-02-13
Om jobbet
Kålltorps Hospice är en palliativ vårdavdelning som drivs av Göteborgs Stad.
Här erbjuds god vård i livets slutskede i en positiv och trygg miljö, där alla sinnen stimuleras genom vackert inredda rum, god mat och en grönskande utemiljö i Sinnenas trädgård. Vården bygger på hospicefilosofin, vilken är en symtomlindrande helhetsvård för svårt sjuka i livets slut och deras närstående. Vi arbetar utifrån ledorden trygghet, integritet, välbefinnande och livskvalitet.
Kålltorps Hospice är en sjuksköterskeledd verksamhet där sjuksköterskor och undersköterskor arbetar tillsammans i den dagliga omvårdnaden av patienterna. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienten får sina behov tillgodosedda, du bedömer olika hälsotillstånd och vidtar åtgärder för att lindra symtom. Du bidrar till en god livskvalitet och trygghet för patient och även för närstående. Stödjande samtal, med både patient och närstående är en viktig del av ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid samverkan och i vårt tvärprofessionella team, där både sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och enhetschef ingår, är allas kompetens viktig och bidrar till en god och säker vård. Du dokumenterar enligt gällande lagstiftning.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor med bra förmåner och en individuellt anpassad introduktion med erfarna och kompetenta kollegor. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna med flerårig erfarenhet av yrket. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom palliativ vård och erfarenhet från palliativ eller onkologisk vård. Det är även en fördel om du har goda kunskaper i handhavande av medicintekniska produkter.
En mycket viktig del i arbetet handlar om mötet med patient och närstående. Du har ett gott bemötande där du visar respekt, hänsyn och empati. Vidare har du en öppen och positiv attityd och har patientens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du är trygg i din roll som sjuksköterska och tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och patientens bästa i fokus. Att du trivs med att arbeta i team och har en mycket god samarbetsförmåga är av största vikt, samtidigt som du behöver kunna ta självständiga beslut i det löpande arbetet där du som sjuksköterska har det övergripande ansvaret för att överblicka och prioritera bland de behov som uppkommer och säkerställa att arbetet genomförs.
Välkommen att bli en del av ett engagerat team! Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
