Sjuksköterska till käkkliniken
2026-01-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du redo att gå in i en ny roll som sjuksköterska men fortfarande önskar ha kvar patientkontakt?
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Vi söker nu en sjuksköterska till en ny spännande tjänst på käkkliniken universitetssjukhuset. Det är en kombinerad tjänst med administrativa uppgifter kombinerat med en del enklare sjuksköterskeuppgifter. Vi söker en sjuksköterska som vill vara hjälpa oss att koordinera vården för barn födda med olika varianter av läpp-, käk-, gomspalt (LKG), kombinerat med en del enklare praktiska sjuksköterskeuppgifter.
LKG-teamet vid Universitetssjukhuset i Linköping ansvarar för vårdplanering och i stora delar även behandling av patienter födda med någon typ av LKG ifrån hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Patienterna följs under hela uppväxten med regelbundna kontroller, vanligen från nyföddhets-perioden tills de är 20 år. Vårdkontakterna sambokas/koordineras för käkkliniken, Öron-näsa-halskliniken och plastikkliniken. De flesta veckors LKG-mottagning avslutas med en sammanfattande behandlingskonferens där framtida vårdbehov summeras.
Genom att inkludera en sjuksköterska önskar vi stärka omvårdnadssidans samarbete. Som sjuksköterska i LKG-teamet kommer du ta hand om sambokning av patienternas tider till de olika klinikerna och delta under måndagens behandlingskonferens.
Arbetsgrupp
Käkkliniken ingår i Sinnescentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. Käkkliniken är en relativt liten klinik med cirka 35 medarbetare men med ett stort verksamhetsområde inom käkkirurgi, käkortopedi och oral medicin. Käkkliniken behandlar patienter med sjukdomar i ansikts- och käkregionen eller med komplicerade käk- och ansiktsdefekter. Andra vanliga behandlingar rör olycksfall med skador i käkar, ansikts- och käkregionen, infektioner, käkledssjukdomar och tandoperationer. Vi bedriver läns-, regions- och utomlänssjukvård/tandvård. Specialiserad vård och forskning bedrivs på kliniken och kliniken har samarbete med andra specialiteter på plastikkirurgiska, neurokirurgiska och öronkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du är en sjuksköterska som har några års arbetslivserfarenhet. Har du arbetat med barn- eller kirurgisjukvård är det meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och sociala färdigheter. Du är närvarande och som person är du trygg, stabil och har god ledarskapsförmåga, vilket innebär att kunna ge och ta feedback, entusiasmera och motivera dina kollegor. Du är lyhörd och tydlig i dina budskap och arbetar bra tillsammans med andra. Du tar initiativ, uppnår resultat och ser möjligheter i förändringar.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
