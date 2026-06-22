Sjuksköterska till jourverksamhet
Linköpings kommun / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-06-22
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Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i jourverksamheten arbetar du med patienter inom hemsjukvård, vårdboenden, LSS och socialpsykiatri över hela Linköpings kommun. Arbetet innebär både planerade och akuta insatser där du ansvarar för medicinska bedömningar, prioriteringar och vårdinsatser utifrån patienternas behov. Du möter patienter i deras egna hem och på kommunens boenden, vilket ger ett varierat och självständigt arbete med stor bredd.
I uppdraget ingår bland annat läkemedelshantering, arbete med medicinteknisk utrustning samt rådgivning och stöd till omvårdnadspersonal. Under arbetspassen samarbetar du nära dina kollegor och arbetar. Inkommande ärenden tas emot via telefon och fördelas inom arbetsgruppen, en särskild funktion finns för detta så du kan fokusera på patienten. Arbetet ställer krav på att du kan göra självständiga bedömningar och samtidigt trivs med att samarbeta och stötta andra i komplexa situationer.
Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas där det finns stora möjligheter att vara delaktig och påverka både arbetssätt och verksamhetens fortsatta utveckling. Det finns möjlighet att påverka sysselsättningsgrad och schema, dina arbetstider kommer att förläggas både på kväll och natt, med möjlighet till dag under helger. Helgtjänstgöring ingår.
Din arbetsplats
Jourverksamheten utgår från Ålerydsvägen 5 och ansvarar för jourinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården i hela Linköpings kommun. Här arbetar sjuksköterskor med olika erfarenhetsbakgrund och kompetenser, vilket bidrar till en arbetsgrupp med bred kunskap och ett gott kollegialt stöd. Arbetsgruppen präglas av omtanke, glädje och engagemang och vi värdesätter ett öppet arbetsklimat där medarbetare ges möjlighet att ta ansvar och bidra med nya idéer.
Jourverksamheten i Linköpings kommun bedrivs mellan kl 16-08 vardagar och dygnet runt helger och röda dagar.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av arbete i yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård och telefonrådgivning.
För tjänsten krävs att du har B-körkort, goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god datorvana.
Som person är du trygg, självgående och har förmåga att prioritera och fatta beslut även i situationer där tempot varierar. Du samarbetar väl med andra och har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och kollegor. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och olika vårdbehov.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100 %
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 17367
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
589 23 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Verksamhetschef
Emilie Landström Emilie.Landstrom@linkoping.se Jobbnummer
9972142