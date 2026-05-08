Sjuksköterska till jourverksamhet
2026-05-08
Är du en sjuksköterska som vill göra skillnad när det verkligen gäller? I vår jourverksamhet får du arbeta med akuta insatser och omvårdnad under dygnets mest kritiska timmar. Här blir du en del av ett team som värdesätter goda samarbeten och en trygg arbetsmiljö. Ta chansen att utvecklas med oss och bidra till en säker och kvalitativ vård!
Om arbetsplatsen
Jourverksamheten i Helsingborgs stad ansvarar för kommunens särskilda boenden, LSS-verksamheter samt patienter i ordinärt boende de tider på dygnet när ordinarie medarbetare inte är i tjänst. Vårt kontor ligger havsnära i nyrenoverade lokaler på Drottninggatan 136.
Vad vi erbjuder
Vi välkomnar dig till ett team som lägger stor vikt vid omtanke, respekt och goda samarbeten. Vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter och är övertygade om att en god arbetsmiljö bidrar till en god och säker vård. Till dig som är ny erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion och det finns goda möjligheter till fortsatt kompetensutveckling. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-05-08Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i vår jourverksamhet kommer du att arbeta med akuta insatser och omvårdnad av patienter i behov av skyndsam eller omedelbar vård. Du utför både planerade insatser och akuta bedömningar och utifrån den enskildes tillstånd vidtar du åtgärder. Du kommer att ha nära kontakt med den sjuksköterska som är omvårdnadsansvarig under dagtid för att skapa trygghet och ge stöd till omvårdnadspersonalen under jourtid. Du har även externa samarbetspartners, exempelvis ambulanssjukvården, akutmottagningen, Regionens läkarbilar, ASIH, Socialtjänsten och Polisen.
I dina arbetsuppgifter ingår att arbeta med telefonrådgivning, triagering och vård i livets slut enligt nationell vårdplan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper inom aktuell lagstiftning, exempelvis HSL, SoL och LSS. Du behöver ha goda datorkunskaper och dokumentationsvana. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård, telefonrådgivning eller av arbete i en jourverksamhet. Det är även meriterande om du har en utbildning inom diabetes- palliativ-, demens- eller psykiatrisk vård.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som möter varje individ utifrån individens behov och önskemål. Du behöver vara trygg i din yrkesroll och bekväm med att arbeta självständigt, men även trivas med att arbeta i team. Vidare är det viktigt att du är flexibel och har förmågan att anpassa dig till verksamhetens behov och tempoväxlingar.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Ingångslönen för en nyexaminerad sjuksköterska är 34 500. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuden månadslön baseras på bland annat utbildning, erfarenhet och kompetens.
Arbetstider: Kväll 14.30-24.00 Natt 22.00-07.15
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
