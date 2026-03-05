Sjuksköterska till jourenhet WeMind Psykiatri
Wemind AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Stockholm
, Järfälla
, Tyresö
, Upplands Väsby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du göra skillnad varje dag. Du blir en viktig del av vårt engagerade team, där din kompetens och ditt genuina bemötande skapar trygg, evidensbaserad vård - samtidigt som du utvecklas professionellt tillsammans med kollegor som brinner för patienternas bästa.
Att arbeta som sjuksköterska på jourenheten
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i en strukturerad jourverksamhet. Uppdraget är att ge trygg, professionell och tillgänglig psykiatrisk vård till patienter med akuta och brådskande behov.
Du ansvarar för rådgivning, psykiatriska bedömningar och samordning av vårdinsatser i nära samarbete med jourläkare och övriga professioner. Du arbetar självständigt, men aldrig ensam - runt dig finns ett multiprofessionellt team med kollegor som du samarbetar tätt med. Träffa våra sjuksköterskor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bemanning av jourtelefon med rådgivande och stödjande samtal till patienter och anhöriga
Bedömning och triagering av patienter med psykisk ohälsa, inklusive suicidriskbedömningar
Deltagande i jourläkarbesök samt självständig uppföljning av patienter
Hembesök vid behov av bedömning vid försämring
Upprättande och uppdatering av vård- och krisplaner
Arbetstiderna varierar mellan dag-, kvälls- och helgspass där schema skapas i samråd med dig.
Din nya arbetsplats
WeMind Psykiatri i Rinkeby är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning med psykosmottagning och jourenhet. På jourenheten arbetar cirka sju kollegor som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och en god arbetsmiljö och på mottagningen totalt arbetar ca 40 personer.
Vi erbjuder dig:
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja - vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad sjuksköterska (krav)
Specialistsjuksköterska i psykiatri (meriterande)
Erfarenhet från liknande arbete inom psykiatrin (meriterande)
B-körkort (meriterande)
Du är van att arbeta självständigt och trygg med telefon- och videobaserade bedömningar. Du sätter patientgruppen i fokus och har ett starkt intresse för psykosvården och vill vara med och utveckla den vidare.
Du värdesätter den sociala arbetsmiljön, samarbetet med kollegor och möjligheten att påverka och utveckla verksamheten. Du tar initiativ, bidrar med din kompetens och trivs i en miljö där vi lär av varandra.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning 100%, eller enligt överenskommelse
Placering Rinkeby
Tillträde så snart som möjligt
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Elin Molén, enhetschef, på 072-165 67 20 eller elin.molen@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Elin Molén
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7200403-1874951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wemind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Rinkebysvängen 70A (visa karta
)
163 74 SPÅNGA Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9778292