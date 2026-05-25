Sjuksköterska till Intervention 2/PCI
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om oss
På Intervention 2 på Sahlgrenska har vi ett tydligt uppdrag med höga patientflöden inom akut och planerad interventionell kardiologi. Här utför vi koronarangiografier, PCI (perkutan koronar
intervention) och strukturella klaffinterventioner, med stöd av den allra senaste tekniken i moderna hybridsalar. Här får du arbeta i en dynamisk miljö präglad av kunskap, forskning och innovation.
Om jobbet
Som en del av teamet på Intervention 2 möter du patienter i några av deras mest kritiska ögonblick! Du har ett tydligt patientnära fokus och din kompetens är avgörande för ett snabbt omhändertagande och säker hjärtsjukvård. Du ingår i vår beredskapslinje och är med och säkerställer att våra patienter får akut och trygg vård även kvällar, nätter och helger. Under en procedur har vi två roller;
• Som patientansvarig sjuksköterska ansvarar du för patientens välbefinnande och kliniska status,
inklusive noggrann övervakning av vitalparametrar. Du hanterar läkemedel, öppnar sterilt material, dokumenterar ingreppet och säkerställer ett effektivt och strukturerat arbetsflöde på salen.
• Som assisterande sjuksköterska arbetar du sterilklädd nära operatören under procedurerna. Du förbereder salen, dukar sterilt, är delaktig i ingreppets förlopp och säkerställer att rätt material används vid rätt tidpunkt. I din roll innebär det att ligga steget före för ett säkert och effektivt ingrepp.
I takt med att din erfarenhet och kompetens utvecklas kommer du även att arbeta med strukturella hjärtinterventioner såsom TAVI, TEER samt andra avancerade kardiologiska ingrepp i ett högspecialiserat och multidisciplinärt team. Detta ger möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling inom den snabbt växande delen av modern hjärtsjukvård.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och trivs i nära teamarbete. Du har god samarbetsförmåga, kan snabbt anpassa dig efter situationen och prioritera när tempot är högt. För att trivas i rollen är du flexibel, van vid att ta egna initiativ och har förmåga att självständigt organisera och planera ditt arbete - alltid med patienten i fokus!
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det Kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. Publiceringsdatum2026-05-25
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Thorax och Kardiologi Kontakt
Vårdenhetschef
Petronella Torild petronella.torild@vgregion.se +46313427268 Jobbnummer
9925158