Sjuksköterska till internmedicin
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2025-09-29
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Internmedicin
Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser och innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet.
Inom sjukvården på Gotland skapas nära samarbeten snabbt, beslutsvägarna är korta vilket skapar smidighet för patienter och medarbetare. Vi är öns största arbetsgivare och hos oss får du möjlighet att utvecklas samtidigt som du utvecklar sjukvården och bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar.
Du som sjuksköterska får både stort djup och bredd inom ditt kompetensområde då Visby lasarett som öns enda akutsjukhus hanterar öns alla patienter.
Kommunikationerna mellan Visby och övriga landet är goda och på Gotland är avstånden till arbete och fritid korta. Gotland präglas av sin vackra natur, kulturhistorisk miljö, ett aktivt kulturliv och en ökande akademisk närvaro genom Uppsala Universitet Campus Gotland och ett rikt föreningsliv.
Nu har du chansen att söka till en ny internmedicinsk tjänst på Visby lasarett. Under ditt första år kommer du ha placering cirka sex månader vardera på två olika vårdavdelningar. Vi erbjuder dig en mentor i form av en erfaren kollega och schemalagda utvecklingsdagar på bland annat ett flertal mottagningar på Visby lasarett under första året.
Vi söker sjuksköterskor till:
Medicinavdelningen
Hjärtavdelgningen
Strokeavdelningen
Geriatrikavdelningen
Du får en tillsvidareanställning inom internmedicin. Efter ditt första år övergår din tjänst till placering på en av avdelningarna. Varje placering startar med en introduktionsperiod.
Introduktionsår
Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått din legitimation de senaste tolv månaderna deltar du i introduktionsåret där du genom färdighetsträning, reflektion och diskussioner i grupp tillsammans med erfarna sjuksköterskor och andra professioner får utveckla din förmåga som sjuksköterska. Genom introduktionsåret vill vi ge dig som ny sjuksköterska möjlighet till klinisk träning, fördjupning och reflektion för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt att komma in i ditt nya yrke. Vår metod är att arbeta med autentiska patientfall eller vårdsituationer som underlag för scenarioträning, diskussion och reflektion. Vår förhoppning är att du efter introduktionsåret ska känna trygghet i din yrkesroll och se kompetensutveckling som en naturlig del i ditt arbete.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för patienternas omvårdnad vilket innebär att du gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienternas behov och genomför omvårdnadsåtgärder i samråd med patienten.
Du får ett varierat och ansvarsfullt arbete. Ibland behöver du agera snabbt och ibland är det någon patient eller anhörig som behöver ägnas mer tid.
Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans med sina patienter. Som sjuksköterska har du ett nära samarbete med undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter kring dina patienter.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Du kan vara nyutexaminerad eller ha erfarenhet inom annat verksamhetsområde än internmedicin.
Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och kan anpassa ditt bemötande utifrån individ och situation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Internmedicin Kontakt
Elin Olsson, enhetschef 0498-268286 Jobbnummer
9529926