Sjuksköterska till intermediärvårdsavdelningen
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Enköping Visa alla sjuksköterskejobb i Enköping
2026-01-15
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Intermediärvårdsavdelningen (IMA) har ca 35 medarbetare och är lasarettets högsta vårdnivå med 5 vårdplatser. Avdelningen är inriktad mot medicinsk intermediärvård och vårdar framför allt patienter med svikt i vitala funktioner vilket bland annat innebär hantering av avancerad medicinsk apparatur samt inotropa läkemedel.
Tempot är omväxlande med stundtals hög omsättning på patienter, vår medelvårdtid är ca två dygn.
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter består av omvårdnad, övervakning och behandling av patienter med ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på vanlig vårdavdelning. Vi bedriver förutom det akuta även viss planerad verksamhet så som elkonverteringar och inneliggande hjärtsviktsbehandling.
Tillsammans med anestesiolog bemannar vi lasarettets akutsökarfunktion. Det innebär att man bistår övriga lasarettet vid akuta situationer samt vid sällsynta tillfällen förstärker ambulanssjukvården vid transport av patienter till närliggande sjukhus. Som sjuksköterska på IMA arbetar du tillsammans med en undersköterska och ansvarar för 1-3 patienter, dvs här finns verkligen tid och möjlighet att ge god och nära vård. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du kommer att kunna tillvarata och utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir del av ett team samtidigt som du förväntas arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, alternativt grundutbildad sjuksköterska med minst två års erfarenhet av akutsjukvård/intermediärvård.
Din kompetens
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är ansvarstagande och bidrar till ett gott samarbete och en god arbetsmiljö. Du kan omprioritera snabbt, trivs med tempoväxlingar och varierande arbetsuppgifter. Du är trygg i din yrkesroll och kan fatta självständiga beslut i akuta situationer.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Vi arbetar rotation enligt poängmodell med arbetstidsförkortning samt förstärkt ob. Individschema tillämpas med gemensamt ansvar för dygnets alla timmar. Möjlighet finns för dig som är grundutbildad att framgent söka specialistutbildning inom intensivvård med studielön från arbetsgivaren.
Vi erbjuder en anpassad introduktion utifrån tidigare erfarenheter. Du är välkommen att hospitera på vår avdelning för att träffa oss och få en inblick i den vård vi bedriver. Tillträde enligt överenskommelse.
Som ny medarbetare hos oss på Lasarettet i Enköping får du en gedigen och stödjande start på din karriär. Utöver din arbetsplatsspecifika introduktion deltar du även i vår omfattande introduktionsvecka för nyanställda, KULE - Klinisk Utbildning Lasarettet i Enköping, där vi erbjuder ett interprofessionellt upplägg. Här får du möta och samarbeta med kollegor från flera olika yrkeskategorier.
För nyexaminerade sjuksköterskor erbjuder vi också förstärkt introduktion i ytterligare tre månader. Det innefattar reflekterande yrkesmässig handledning samt skuggning och coachning av vår kliniska adjunkt. Du kommer också att delta i praktisk träning på vårt KTC (kliniskt träningscenter), en säker och stödjande miljö för att öva och utveckla dina färdigheter.
Vi erbjuder en dynamisk och inspirerande arbetsplats där du kan göra skillnad varje dag. Hos oss finns det också goda möjligheter till karriärutveckling, med kontinuerlig fortbildning och möjlighet att avancera inom lasarettet och Region Uppsala. Vi ser fram emot att du ska bli en del av vårt team och bidra till att göra skillnad i våra patienters liv.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Annica Lagö, 072-203 07 48
Bitr. avdelningschef Victoria Möhlenberg, 072-211 59 83
Företrädare för vårdförbundet Kristina Leppämäki, 0171-41 85 06
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LE77/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Box 908 (visa karta
)
745 25 ENKÖPING Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9685490