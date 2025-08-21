Sjuksköterska till intermediärvårdsavdelning Örebro
Letar du efter en spännande arbetsplats där du som sjuksköterska kan utvecklas och fördjupa din kompetens på en mer avancerad vårdnivå? Då har vi ett spännande tjänst till dig! Vi bedriver intermediärvård med övervakningsplatser till de patienter som är för sjuka för vanlig avdelningsplats men inte så sjuka så de behöver intensivvård. Vi erbjuder en lång introduktion med utbildningsprogram inom våra områden och en kvalitetssjuksköterska som stöttar och leder dig genom hela din introduktion. Vi söker sjuksköterskor med erfarenhet av sjukhusvård till neurointermediärvårdsavdelning (NIMA). Hos oss vårdas både neurokirurgiska- och allmänna intermediärvårdspatienter, vilket ger en variationsbredd och möjlighet till spetskompetens inom neurokirurgi. Intermediärvård är en förhöjd vårdnivå där vår huvudsakliga uppgift är att övervaka och stötta sviktande vitalfunktioner. Du som sjuksköterska behöver ha goda kunskaper kring andning, cirkulation och övervakning. Dessa kunskaper hjälper vi dig att få genom en lång introduktion som omfattar både klinisk och teoretisk utbildning. Vi söker dig som vill ha en utmaning och tycker den avancerade vården är spännande .Som sjuksköterska har du enbart ansvar för tre patienter tillsammans med undersköterska. Våra patienter övervakas kontinuerligt med EKG, saturation, puls, arteriellt blodtryck, intrakraniellt tryck och neurokontroller. Patienter kan även vårdas med BiPaP och CPAP, men ej invasiv ventilator. Tempot är varierande vilket medför naturliga perioder med återhämtning vilket bidrar till en god arbetsmiljö. Utbildning är en högt prioriterad del av vår verksamhet som vi alltid ser till blir av. Vi har regelbundet utbildningar varje år för att du ska bibehålla och fortsätta öka dina kunskaper. Det finns även möjlighet att få läsa externa kurser inom våra specialiteter. Vill du arbeta med mer avancerad vård som allmänsjuksköterska, så är detta rätt för dig.
Avdelningen är belägen högst upp i H-huset och har sex vårdplatser. Vi är en liten personalgrupp och arbetar ständigt med utvecklingsarbete och har tillsammans skapat en trivsam och stimulerande arbetsplats där alla ges möjlighet att utvecklas och bidrar med sina olika erfarenheter och idéer. Vi letar medarbetare som bidrar med intresse för akutsjukvård, neurokirurgi och avancerad omvårdnad och en stark vilja att vara en kompetent och professionell sjuksköterska inom intermediärvård. Vi ska göra vårt bästa för att du ska trivas hos oss och ser fram emot att få din ansökan. Vill du veta mer så går det bra att kontakta oss och komma hit och hospitera. Vi finns även på Instagram: nimauso.
Dina arbetsuppgifter
Utöver sedvanliga sjuksköterskeuppgifter innefattar även arbetet övervakning av svårt sjuka patienter, stöttning av vitala funktioner och den hela perioperativa vårdkedjan av neurokirurgiska patienter. Som sjuksköterska ingår du i teamet kring patienterna tillsammans med undersköterskor, neurokirurger, anestesiologer, fysioterapeuter och patientansvariga läkare.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Du bör ha ett intresse för avancerad vård och akutsjukvård. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Vi kallar löpande till intervjuer under ansökningens tid.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
