Sjuksköterska till Intermediärvårdsavdelning, IMA
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2025-08-18
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Har du hunnit jobba ett tag som sjuksköterska och vill prova på en högre vårdnivå? Kom och jobba hos oss på IMA!
Du erbjuds
en individuell introduktion anpassad efter dina behov och tidigare erfarenheter
digital internutbildning relevant för området som ett utbildningsblock under de första 6 månaderna för att få fördjupad kompetens inom övre bukkirurgi
kompetensutvecklingsmöjligheter i form av utbildningarna Omvårdnad inom intermediärvård (7,5 hp), Handledarutbildning 7,5 (hp) samt möjlighet att gå specialistsjuksköterskeprogrammet (60 hp) med grundlön
tillgång till personalgym, subventionerad fysisk träning utanför arbetstid och friskvård på arbetstid
möjlighet att ansöka om personalbostad.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Vill du ha en chans att lära dig nya saker på daglig basis tillsammans med ett glatt och kompetent gäng så är det här arbetsplatsen för dig! Du kommer inte ha en tråkig dag hos oss varken med dina kollegor eller arbetsmässigt.
Du arbetar i team med en undersköterska eller sjuksköterskekollega, och ansvarar för 1-2 patienter per pass. Det ger dig tid att delta aktivt i omvårdnaden och verkligen möta varje individ. Fokus ligger på mobilisering, övervakning och stabilisering. Du får också möjlighet att arbeta med avancerad medicinteknisk utrustning som buk- och thoraxdrän, centrala infarter, artärnålar och Optiflow.
Vi erbjuder högspecialiserad vård med patienten i centrum. Vår enhet är steget mellan intensivvårdsavdelning och vanlig vårdavdelning. Här möter du patienter som genomgått omfattande bukkirurgi, exempelvis vid esofagus-, lever- eller pankreascancer. Vårt mål är att ge dem det stöd de behöver för att återfå sin funktionsförmåga efter livsomvälvande kirurgi, som esofagektomi eller total pankreatektomi.
Tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse för kirurgi och cancersjukvård
är nyfiken och som kan se dig själv arbeta och utvecklas hos oss under en längre tid
trivs i ett teamorienterat arbetssätt där samarbete och kommunikation är avgörande
har en trygg grund i din kliniska bedömning och kan fatta beslut även i ett föränderligt vårdflöde
ser värdet i ett gott bemötande, både i relation till patienter, närstående och kollegor.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet inom akutsjukvård/kirurgi och- eller onkologi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Cancer, Medicinsk Enhet Övre buk, Huddinge Kontakt
Carina Bergstrom 076-5696588 Jobbnummer
9462049