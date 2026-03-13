Sjuksköterska till intermediärvårdsavdelning
Region Gävleborg, VO Anestesi / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-03-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Anestesi i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Intermediärvårdsavdelningen (IMA) är en relativt ny vårdavdelning vilket betyder att vi fortfarande utvecklar avdelningen framåt tillsammans. Det är en dygnet runt verksamhet, och patienterna kommer till oss från hela sjukhuset. Patienterna som vårdas på IMA har behov av en högre vårdnivå än på en vanlig vårdavdelning, men inte lika avancerad som på intensivvården. Den genomsnittliga vårdtiden är cirka 1-2 dygn. På IMA har vi fem vårdplatser uppdelat på två vårdlag.
Arbetsplatsen präglas av en glad, professionell och inkluderande miljö där vi har nära till samarbete. Om du är intresserad finns möjlighet till rotationstjänst.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vanligt förekommande diagnoser hos oss är respiratorisk svikt, sepsis, metabola rubbningar och intoxikationer. Patienterna kommer till oss från vårdavdelningar inom internmedicin, akutvårdsverksamhet och som "step down" från vår intensivvårdsavdelning. Vi arbetar nära patienterna i team, sjuksköterska och undersköterska i samverkan med fysiskt närvarande läkare och fysioterapeuter. Som sjuksköterska kommer du tillsammans med detta team ansvara för omvårdnaden för 2-3 patienter. I nuläget vårdas patienter med medicinska åkommor, men målet är även att kunna ta emot patienter med kirurgiska och ortopediska tillstånd i takt med att avdelningen växer och i kombination av utbildning.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat arbeta med
• kontinuerlig övervakning, vård och behandling
• vasoaktiva läkemedel
• andningsstöd som non-invasiv ventilation (NIV/högflöde) samt hostmaskin
• invasiv blodtrycksmätning (artärnål)
• intensiv andningsgymnastik och sekretmobilisering
• bedömning av medvetandegrad och delirium.
Hos oss får du
• en grundlig och personligt anpassad introduktion
• göra betydelsefulla insatser och vara en del av ett större sammanhang
• möjlighet att vara med och utveckla verksamheten framåt
• möjlighet till kompetensutveckling i form av pedagogiska ronder, interna utbildningar och vidareutbildning inom akutsjukvård och intermediärvård, till exempel IMA-utbildningen på 7,5 högskolepoäng
• ett varierande arbete i högteknologisk vårdmiljö.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som person söker vi dig som är ansvarsfull och trivs med att på egen hand strukturera arbetet utifrån ramar för vårt gemensamma arbetssätt. Du ser möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vidare är det viktigt att du är lugn, stabil och fokuserad i akuta situationer. Vi söker dig som kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt och patientsäkert sätt. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och kan ändra planering och arbetsuppgifter utifrån patienten och verksamhetens behov.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha minst ett års erfarenhet av arbete inom medicinsk eller kirurgisk akutsjukvård
• ha god kunskap i svenska språket både i tal och skrift.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Anestesi Kontakt
Ulrika Boussard, vårdenhetschef ulrika.boussard@regiongavleborg.se 072-450 45 98 Jobbnummer
9796184