Sjuksköterska till intensivvårdsavdelningen
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs / Sjuksköterskejobb / Bollnäs Visa alla sjuksköterskejobb i Bollnäs
2026-06-29
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Intensivvårdsavdelningen (IVA) på Bollnäs sjukhus bedriver medicinsk intensivvård, förlängd postoperativ övervakning vid behov och optimering/stabilisering av patienter inför vidare transport. Vi arbetar treskift och är tre till fyra arbetande personal per pass och vi har två till tre vårdplatser beroende på vårdtyngd.
Vi söker nu en ny kollega till våran trivsamma arbetsgrupp. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en omväxlande och utvecklande vardag och får vara en del av en kompetent arbetsgrupp där det är lätt att trivas och utvecklas. Här får du kollegor som gärna delar med sig av sin mångåriga kunskap inom intensivvård.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• kritiskt sjuka patienter med svikt i vitala funktioner
• medicinteknisk utrustning som en del av vården.
Hos oss får du
• ett varierande arbete i högteknologisk miljö
• möjlighet att utvecklas och söka vidareutbildning inom intensivvård
• en anpassad introduktion
• möjlighet att påverka ditt arbetsschema då vi tillämpar önskeschema.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att vidareutvecklas som sjuksköterska. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt och patientsäkert sätt. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha erfarenhet av arbete inom slutenvård
• inneha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom intensivvård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Kontakt
Sebastian Presun, vårdenhetschef sebastian.presun@regiongavleborg.se 072-240 98 31 Jobbnummer
9982366