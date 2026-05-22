Sjuksköterska till infektionskliniken
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-05-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Söker du ett arbete som utmanar, utvecklar och engagerar på riktigt? Inom infektionssjukvården möter du en varierad och lärorik vardag där ingen dag är den andra lik. Här arbetar du tillsammans med kollegor som stöttar, inspirerar och växer tillsammans - samtidigt som ni gör verklig skillnad i människors liv.Publiceringsdatum2026-05-22Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av vårdavdelningens arbete med patienter som har akuta och ofta komplexa infektionssjukdomar. Arbetet är varierat och utvecklande, där du ansvarar för omvårdnad, provtagning, läkemedelshantering samt hantering av olika infarter, dränage och medicinteknisk utrustning.
Du arbetar nära läkare, undersköterskor och andra professioner i ett tvärprofessionellt team där samarbete, kunskapsutbyte och patientfokus genomsyrar vardagen. För att du ska känna dig trygg i din roll erbjuder vi en individanpassad introduktion med mentorstöd och regelbundna uppföljningar.
Hos oss får du möjlighet att bygga bred klinisk erfarenhet och utveckla spetskompetens inom infektionssjukvård. Vi satsar på kompetensutveckling genom internutbildningar och delaktighet i verksamhetens utvecklingsarbete. Efter ett års anställning finns även möjlighet att söka specialistutbildning med bibehållen lön.
När du blivit varm i kläderna finns möjlighet att vidareutvecklas mot mottagningsarbete. Där möter du patienter med bland annat HIV, hepatit, TBC, MRSA och immunbrist i en spännande och specialiserad öppenvårdsverksamhet.
Om arbetsplatsen
Infektionskliniken ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Västmanland och består av både vårdavdelning och specialistmottagning. Trots att vi är en mindre klinik är engagemanget stort - här arbetar omkring 80 medarbetare tillsammans med ett gemensamt mål: att ge patienterna den bästa möjliga vården och utveckla Sveriges bästa infektionsklinik.
Hos oss möts du av en stark teamkänsla, nära samarbete och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra över professions- och teamgränserna. Vi värdesätter struktur, god planering och tydliga rutiner, samtidigt som vi ständigt driver utveckling och förbättringsarbete framåt i hela verksamheten.
Det är just kombinationen av hög kompetens, stort engagemang och viljan att utvecklas tillsammans som gör vår klinik till en arbetsplats där människor trivs, växer och vill stanna kvar.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, eller befinner dig i slutet av din utbildning och snart är redo att ta steget ut i yrkeslivet. Har du tidigare erfarenhet inom yrket eller från liknande verksamhet är det meriterande, men viktigast för oss är din vilja att utvecklas och bidra till teamet. Eftersom rollen innebär nära kontakt med patienter, anhöriga och kollegor behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
För att trivas hos oss tror vi att du är en trygg och ansvarstagande person med god självinsikt. Du har förmågan att behålla lugn, fokus och professionalism även när arbetsdagen snabbt förändras eller tempot blir högt. Samtidigt är du flexibel, lösningsorienterad och van att strukturera ditt arbete på ett självständigt sätt.
Hos oss är teamarbetet avgörande. Vi värdesätter samarbete, tydlig kommunikation och viljan att hjälpas åt högt, eftersom vi vet att det skapar både trygg vård och en god arbetsmiljö. Du möter människor i utsatta situationer varje dag, vilket gör att empati, lyhördhet och ett varmt bemötande är naturliga delar av ditt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara med och bidra till både teamets gemenskap och patienternas bästa.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Rotation mot dag, kväll, natt och helg.
Syselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 7 juni 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922444