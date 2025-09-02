Sjuksköterska till infektionskliniken
Är du en sjuksköterska med ett genuint intresse för infektionssjukvård och vill vara med och göra skillnad på riktigt? Hos oss får du möjlighet att arbeta i en omväxlande arbetsmiljö där varje dag innebär nya utmaningar och lärdomar. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete, där du dessutom får möjlighet att vara delaktig i utvecklingsarbeten på kliniken. Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du till en början att arbeta på vårdavdelningen, där du tar hand om patienter med akuta sjukdomstillstånd. Med ökad erfarenhet och kompetens kan rotation till mottagningen bli aktuellt. På mottagningen möter du en bred patientgrupp, där många patienter har diagnoser som Hepatit, HIV, immunbrist, TBC och MRSA. Mottagningen är en subakut enhet där vi också tar emot patienter med kort varsel.
I arbetsuppgifterna ingår att ha ett övergripande omvårdnadsansvar, utföra provtagningar, läkemedelsadministrering, tillsyn och skötsel av in- och utfarter såsom PVK, CVK eller subkutan venport. Det ingår även skötsel av KAD, olika typer av dränage, beredning av antibiotika i slutet system och användning av medicinsk utrustning som exempelvis Optiflow och övervakningsapparatur. Vid mottagningsarbete ingår även bokade mottagningsbesök och telefonrådgivning.
Vi arbetar i team där du som sjuksköterska kommer att samarbeta med andra yrkeskategorier. Många av patienterna vi möter har komplexa medicinska tillstånd, vilket gör det extra viktigt att vi arbetar tillsammans för att ge patienterna den vård de behöver.
Som nyanställd får du en introduktion som vi anpassar efter dina förutsättningar. Du kommer att få stöd av mentorer och regelbunden uppföljning för att känna dig trygg i din roll. Hos oss får du inte bara en bred erfarenhet som stärker din sjuksköterskekompetens, utan också specifika kunskaper inom infektionssjukvård. Efter ett års anställning som allmänsjuksköterska inom Region Västmanland har du även möjlighet att söka vidareutbildning till specialistsjuksköterska, exempelvis inom infektionssjukvård, med bibehållen lön under studietiden. Vi erbjuder även intern vidareutbildning och uppmuntrar dig att delta i klinikens utvecklingsarbeten för att fortsätta växa i din yrkesroll.
Om arbetsplatsen
Infektionskliniken ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Västmanland. Vi är en mindre klinik som består av en vårdavdelning och specialistmottagning. Kliniken är en väl fungerande verksamhet med cirka 80 engagerade medarbetare, där det finns en stark tillhörighetskänsla och tydlig ambition att alltid göra det bästa för patienten. Vi är på god väg mot vårt mål - att bli Sveriges bästa Infektionsklinik.
På kliniken är den ena dagen inte den andra lik och det skapar variation i arbetet. Arbetsklimatet hos oss präglas av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och inom hela kliniken och vi lägger stor vikt vid god planering och tydliga rutiner. Vi arbetar fortlöpande med utveckling och förbättringsarbeten inom alla delar av klinikens verksamhet.
Vi har även samarbeten och kontakt med andra kliniker och verksamheter inom regionen. Vi samarbetar till exempel med Ambulansen inom Region Västmanland för att möjliggöra en rotation mellan våra kliniker och involvera fler sjuksköterskor framöver.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller är i slutfasen av din utbildning, gärna med erfarenhet inom yrket. Har du erfarenhet av att arbeta med infektionssjukvård och akut- och svårt sjuka patienter och har kunskaper i Cosmic är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket, övriga språkkunskaper är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du är en person som tar ansvar för dina uppgifter och har förmåga att planera ditt arbete på ett effektivt sätt. En arbetsdag hos oss kan snabbt förändras därför behöver du kunna anpassa dig efter rådande omständigheter samtidigt som du behåller ditt lugn och fokus. I kommunikation med andra är du tydlig och mån om att den du kommunicerar med har förstått ditt budskap. Vi ser att du är en person som trivs i samarbete och har ett empatiskt och professionellt förhållningssätt till patienter, anhöriga och kollegor.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 september.
Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 39.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
